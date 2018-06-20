Oppo Find X: "En Çerçevesiz" Telefon Tanıtıldı
Çinli cep devinin yeni amiral gemisi telefonu Find X, müthiş bir ekran - gövde oranını güçlü donanım özellikleri ile bir araya getiriyor!
Pek çok üretici çerçevesiz iddiası ile yeni telefonlarını piyasaya sürse de, bunlardan neredeyse hiç biri bu iddiaya yaklaşabilmiş değil. Ama şimdi, çok büyük bir adım ile karşı karşıyayız. Çinli telefon üreticisi Oppo, tanıttığı yeni amiral gemisi telefonu Find X ile, müthiş bir ekran - gövde oranı sunmayı başardı.
Find X'in sunduğu ekran - gövde oranı yüzde 93.8. Bu oran, geçtiğimiz hafta tanıtılan diğer bir Çinli model Vivo Nex'in yüzde 91.24'ünden bile daha iyi.
Şimdiye dek gördüğümüz, çerçevesiz iddiasına en fazla yaklaşan telefon olan Find X'in OLED ekranı 6.4 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğe sahip. Telefonun ön yüzünde 25 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Arka kısımdaki çift kamera ise, sırasıyla 16 ve 20 megapiksel çözünürlük sunuyor.
Gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alan Find X, 8GB RAM'e sahip. Depolama alanı seçenekleri 256GB'a kadar ulaşıyor. Batarya kapasitesi ise 3.730mAh.
Telefonun fiyatı ya da ne zaman piyasada olacağı henüz açıklanmış değil.
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