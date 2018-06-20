Oppo Find X: "En Çerçevesiz" Telefon Tanıtıldı

Çinli cep devinin yeni amiral gemisi telefonu Find X, müthiş bir ekran - gövde oranını güçlü donanım özellikleri ile bir araya getiriyor!

Oppo Find X: "En Çerçevesiz" Telefon Tanıtıldı

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