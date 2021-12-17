OPPO, Geliştirdiği Spark Mikro Projektörlü Air Glass'ı Tanıttı

OPPO bugün INNO DAY 2021 etkinliğinde OPPO Air Glass'ı resmi olarak tanıttı. OPPO'nun kendi geliştirdiği Spark Mikro Projektöre, son teknoloji Mikro LED'e ve özel üretim ekrana sahip, çığır açan aR (Assisted Reality) ürünü, dokunma ve sesin yanında el ve kafa hareketleri yoluyla dört farklı kullanıcı etkileşimini destekliyor ve kullanıcıların, ihtiyaç duyacağı bilgilere daha hızlı ve daha kolay erişmesini sağlıyor.
OPPO Başkan Yardımcısı ve OPPO Araştırma Enstitüsü Başkanı Levin Liu, ürünle ilgili olarak, "OPPO uzun süredir XR/ Extended Reality (Genişletilmiş Gerçeklik) imkanları üzerine araştırmalar yapıyor. Şimdi ise Air Glass ile tüketicilerin gerçekten erişebileceği bir akıllı gözlük geliştirdik. Fütüristik tasarımından da anlaşılacağı gibi, OPPO Air Glass, bilgileri görüntüleme ve kullanma şeklimizde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Kullanımı kolay ekranı, ihtiyacımız olan önemli mesajları gözümüzün önüne getiriyor. OPPO Air Glass ile dünya bir daha asla aynı görünmeyecek" dedi.
Öncü form: Doğadan ilham alan, ince ve hafif tasarım
OPPO Air Glass, çığır açan tek camlı bir dalga kılavuzu tasarımı anlayışıyla geliştirildi. OPPO'nun kendine özgü tasarım felsefesinden güç alan Air Glass, hafif ve minimalist görünüm kazandıran serbest akışlı eğrilere sahip. Ağırlığı yaklaşık 30gr olan OPPO Air Glass, sektördeki en hafif tek camlı dalga kılavuzu ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor ve normal bir gözlük gibi takılabiliyor.
Hafif, ince, kavisli hatlara ve zarif bir tüy sapına benzeyen dokunmatik bir çubuğa sahip olan ana gövdenin tasarımı, ilhamını kuş tüyünden alıyor. Tek gözlü dalga kılavuzu formundaki gözlük camının tasarımında ise ağustosböceğinin kanatlarından esinlenildi. Bu tasarımıyla, gözlüklerdeki yuvarlak veya kenarları yumuşatılmış dörtgen gözlüklerin geleneksel formlarından ayrılan camı, Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platformu da dahil olmak üzere tüm bileşenleri barındıran hafif ve ince bir çerçeveyi sarıyor.
OPPO Air Glass'ın çerçevesi, tasarıma incelik ve hassasiyet dokunuşu kazandıran CNC tekniğiyle üretildi. Benzersiz ve göz alıcı tasarımıyla OPPO Air Glass, kullanılmadığı zamanlarda bile günlük yaşam için şık bir teknolojik aksesuar olarak öne çıkıyor.
Air Glass, yenilikçi bir aR deneyimi sunuyor
OPPO'nun kendi Mikro Projektörünün, gelişmiş Mikro LED ve özel dalga kılavuzu teknolojisinin entegre edildiği OPPO Air Glass, ister iç ister dış mekanda takılsın, parlak ve keskin içerikler sunarak üstün aR deneyimini her zaman garanti ediyor. OPPO Air Glass ekran sisteminin temelinde, OPPO'nun kendi geliştirdiği Spark Mikro Projektör yer alıyor. Sektördeki en kompakt projeksiyon sistemlerinden biri olan projektör, yalnızca 0,5cc hacme sahip veya diğer deyişle bir kahve çekirdeği boyutunda. Daha iyi ısı dağılımı ve sağlamlık için cam mercek modülüne ve CNC metal muhafazaya sahip olan projektör, 3 milyon nit'lik son teknoloji bir Mikro LED ile çalışıyor.
OPPO Air Glass, 16 seviye gri tonlamalı ve 256 seviye gri tonlamalı olmak üzere iki ekran modunu destekleyen özel üretim dalga kılavuzu kullanıyor; farklı aydınlatma koşullarında canlı ve keskin görüntüler sunmak için ortalama 1400 nit parlaklığa çıkabiliyor. Dalga kılavuzunu her iki taraftan kaplayan iki kat safir camıyla OPPO Air Glass, gelişmiş şeffaflık ve koruma sağlıyor. OPPO Air Glass, miyop ve hipermetrop gibi görme bozukluklarına sahip kullanıcılar da dahil olmak üzere, mümkün olduğunca çok sayıda kullanıcıya hizmet edecek şekilde tasarlandı. Gözlükler iki farklı çerçeve tipine sahip: Gümüş renkte yarım çerçeve ve siyah tam çerçeve. Her iki renk de iki farklı boyutta sunuluyor.
Dört etkileşim yöntemiyle gelen sınırsız kontrol hissi
OPPO Air Glass, OPPO Watch 2'deki Smart Glass Uygulaması ya da ColorOS 11 veya üzeri sürümlerin yüklü olduğu herhangi bir OPPO akıllı telefon ile kullanılabiliyor; dokunma, ses, el ve kafa hareketleri olmak üzere dört sezgisel etkileşim yöntemini destekliyor. Air Glass'ı OPPO Watch 2 ile eşleştiren kullanıcılar, uygulama kartlarını onaylamayı, iptal etmeyi ve değiştirmeyi el hareketleriyle yapabiliyor. Ayrıca, tamamen yeni bir etkileşim yöntemi olarak, kafa hareketleri de Air Glass tarafından tanınabiliyor. Örneğin hafifçe kafa sallamak veya öne arkaya hareket ettirmek, sırasıyla bildirimleri açıp kapatabiliyor.
Sektördeki iş ortaklarıyla geliştirilen çeşitli uygulamalar
OPPO Air Glass, OPPO tarafından geliştirilenler de dahil olmak üzere, Hava Durumu, Takvim, Sağlık, Teleprompter, Çeviri ve Navigasyon gibi çeşitli uygulamalarla birlikte kullanılabiliyor. Çeviri fonksiyonu, kültürler arası iletişimde büyük bir yardımcı olarak cihazda yer alıyor. Air Glass ile eşleştirildiğinde, bir kullanıcıdan gelen ses, otomatik olarak hedef dilde metne çevriliyor ve hemen ardından diğer kullanıcının Air Glass'ında görüntüleniyor.
Air Glass'ın bir başka yenilikçi uygulaması da iş yerinde veya farklı topluluklara yapacağınız sunumu bir konuşma akışı haline getirmek için uyarlanabilir bir metin ekranı sağlayan Teleprompter.
OPPO ayrıca, OPPO Air Glass için Baidu Walk & Bike Navigation ve Explore Nearby gibi uygulamaları özelleştirmek hedefiyle Baidu ile yakın çalışmalar yürütüyor. Navigasyon aracılığıyla, kullanıcılar yürürken veya bisikletteyken yol talimatları alabiliyor. Explore Nearby/Yakını Keşfet ise kullanıcının konuma göre yakındaki mağazalar ve ilgi çekici diğer yerler hakkında bilgiler sunabiliyor.
2022 yılının ilk çeyreğinde Çin pazarında piyasaya sürülecek olan OPPO Air Glass, iki özel çerçeve aksesuarıyla birlikte Siyah ve Beyaz renklerde sunulacak.
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