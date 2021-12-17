OPPO, Geliştirdiği Spark Mikro Projektörlü Air Glass'ı Tanıttı

OPPO'nun aR (Assisted Reality) ürünü Air Glass, dokunma ve sesin yanında el ve kafa hareketleri yoluyla dört farklı kullanıcı etkileşimini destekliyor ve kullanıcıların, ihtiyaç duyacağı bilgilere daha hızlı ve daha kolay erişmesini sağlıyor.