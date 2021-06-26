OPPO Marvel Hayranları İçin Reno5 Marvel Edition'ı Duyurdu

OPPO Reno5'in çarpıcı tasarımı ve teknik yeteneklerinden güç alan Marvel Edition, Marvel'in The Avengers serisindeki karakterleri ve diğer karakteristik unsurları akıllı telefonla birleştirerek Türkiye pazarında satışa sunuldu.