OPPO, MWC 2021'de Yeni Teknolojilerini Sergiliyor!

OPPO, Şangay'da 23-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWCS 2021) tanıtacağı yenilikler hakkında ipuçları verdi. OPPO, iş ortaklarıyla beraber 5G alanındaki yeni testlerinin sonuçlarını açıklarken, akıllı telefon tasarımlarını, nesnelerin interneti ve şarj teknolojilerindeki yeni gelişmeleri de duyuracak.
Herkes için daha hızlı şarj
2014 yılında VOOC teknolojisini ilk kez piyasaya sürdüğünden itibaren hızlı şarj alanına liderlik eden OPPO fuarda, çığır açan genişletilebilir konsepte sahip akıllı telefon modeli OPPO X 2021 ve VOOC hızlı şarj alanındaki en son gelişmeleri kullanarak yeni kablosuz şarj teknolojisini gösterecek. En heyecan verici olanı, günlük yaşamın her alanına kolay ve hızlı cihaz şarjı getirmeyi amaçlayan küresel bir girişimin ortaya çıkarılması olacak. MWCS, ekosistemi geleceğe taşıyacak yenilikleri ve iş birliklerini duyurarak her zamankinden daha fazla cihaz aracılığıyla daha fazla insana ulaşma şansı sunuyor.
5G'nin olasılıkları
2020 yılındaki çok sayıda başarılı denemenin ardından ziyaretçiler, China Unicom standında OPPO'nun yeni nesil 5G uygulamalarının temelini oluşturacak 5G mmWave hız testinin canlı bir tanıtımını görebilecekler. OPPO'nun 5G CPE teknolojisi, 5G sinyallerini inanılmaz derecede hızlı Wi-Fi bağlantılarına dönüştürüyor. 5G CPE, Ericsson gibi önde gelen endüstri ortaklarıyla çalışarak ve iki özel anten çözümü geliştirerek geleceğin akıllı evleri için yüksek hızlı bağlantıyı gerçeğe dönüştürüyor.
OPPO Küresel Pazarlama Başkanı William Liu, şunları söyledi: " OPPO için olasılıklar sınırsızdır. Mobil Dünya Kongresi Şangay 2021'de, yeni nesil şarj teknolojimizi sergileyeceğiz ve OPPO'nun akıllı telefonlardan çoklu endüstri sektörlerine ayak izini nasıl genişlettiğini ortaya çıkaracağız."
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