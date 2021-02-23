OPPO, MWC 2021'de Yeni Teknolojilerini Sergiliyor!

OPPO, Mobil Dünya Kongresi Şangay 2021'de yeni teknoloji buluşlarını ve ortaklıklarını sergileyecek. Peki, yeni teknolojiler arasında neler var?

OPPO, MWC 2021'de Yeni Teknolojilerini Sergiliyor!

OPPO, Şangay'da 23-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWCS 2021) tanıtacağı yenilikler hakkında ipuçları verdi. OPPO, iş ortaklarıyla beraber 5G alanındaki yeni testlerinin sonuçlarını açıklarken, akıllı telefon tasarımlarını, nesnelerin interneti ve şarj teknolojilerindeki yeni gelişmeleri de duyuracak. 

Herkes için daha hızlı şarj

2014 yılında VOOC teknolojisini ilk kez piyasaya sürdüğünden itibaren hızlı şarj alanına liderlik eden OPPO fuarda, çığır açan genişletilebilir konsepte sahip akıllı telefon modeli OPPO X 2021 ve VOOC hızlı şarj alanındaki en son gelişmeleri kullanarak yeni kablosuz şarj teknolojisini gösterecek. En heyecan verici olanı, günlük yaşamın her alanına kolay ve hızlı cihaz şarjı getirmeyi amaçlayan küresel bir girişimin ortaya çıkarılması olacak. MWCS, ekosistemi geleceğe taşıyacak yenilikleri ve iş birliklerini duyurarak her zamankinden daha fazla cihaz aracılığıyla daha fazla insana ulaşma şansı sunuyor.

5G'nin olasılıkları

2020 yılındaki çok sayıda başarılı denemenin ardından ziyaretçiler, China Unicom standında OPPO'nun yeni nesil 5G uygulamalarının temelini oluşturacak 5G mmWave hız testinin canlı bir tanıtımını görebilecekler. OPPO'nun 5G CPE teknolojisi, 5G sinyallerini inanılmaz derecede hızlı Wi-Fi bağlantılarına dönüştürüyor. 5G CPE, Ericsson gibi önde gelen endüstri ortaklarıyla çalışarak ve iki özel anten çözümü geliştirerek geleceğin akıllı evleri için yüksek hızlı bağlantıyı gerçeğe dönüştürüyor. 

OPPO Küresel Pazarlama Başkanı William Liu, şunları söyledi: " OPPO için olasılıklar sınırsızdır. Mobil Dünya Kongresi Şangay 2021'de, yeni nesil şarj teknolojimizi sergileyeceğiz ve OPPO'nun akıllı telefonlardan çoklu endüstri sektörlerine ayak izini nasıl genişlettiğini ortaya çıkaracağız."

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 25 Şubat 2021 aktüel kataloğunda TV, telefon, bluetooth kulaklık fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
18 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, tablet ve cep telefonu sürprizi

Günün En çok Okunanları
Apple'ın Sıradaki İşlemcisi M1X Sızdı: Özellikleriyle Çok Şey Vaat Ediyor
Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı
Kablosuz Kulaklık Satın Alırken Bu 5 Maddeye Dikkat!
Casper Nirvana X500 "Bir İş Bilgisayarından Fazlası"
YouTube, Masaüstüne Sunduğu Özelliği Nihayet Mobile de Taşıyor

 

 