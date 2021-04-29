OPPO Reno5 Satışa Çıktı! İşte Reno5 Özellikleri ve Fiyatı!

OPPO, şık ve hafif tasarımıyla dikkat çeken Reno5 modelini Türk tüketicisinin beğenisine sundu. 50W hızlı şarj, 90Hz ekran yenileme hızı, sektörde bir ilke imza attığı Yapay Zeka Vurgu Videosu (AI Highlight Video) özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Reno5, parlak gümüş ve ışıltılı siyah renk seçenekleriyle birlikte geliyor.