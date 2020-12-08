OPPO'dan "Sökülebilir" Kameralı Akıllı Telefon Geliyor

Özellikle son dönemde ülkemizde popüler hale gelmeye başlayan akıllı telefon üreticisi OPPO, kısa süre içinde arka arkaya pek çok telefon modeli tanıttı ve orta segment ile uygun fiyatlı telefon kategorisini zenginleştirdi. Şirkete dair gelen yeni havadislere göre ise OPPO, yeni bir akıllı telefon tasarımı üzerinde çalışıyor. İlginç olan yanı ise şu ki: Bu telefonda kamera bloğu yerinden sökülebilecek.
Telefon üreticilerinin zaman zaman yeni tasarım denemelerinde bulunmalarını görmekten hoşnut olduğumuz muhakkak. Daha önce de ortaya atılan modüler tasarımlı telefonlar, kısmi modüler şekliyle bazı markalar tarafından denenmişti. Bu defa ise OPPO bu konuyu ele alıyor gibi görünüyor.
Gelen raporlara göre OPPO, geliştireceği yeni akıllı telefonunda kamera tasarımını modüler yapmayı planlıyor. Ancak bu defa çok farklı şekilde.
Sızan patent örneklerine göre OPPO basit bir modüler kamera tasarımını benimsemiyor. Raporda yer alan çizim ve yazılanlara göre kamera bloğu telefondan ayrı olarak da çalışabiliyor. Böylece kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında kamerayı telefondan sökebiliyor ve ellerinde de çekim yapabiliyorlar. Böylece özellikle kullanıcılara enstantane ve selfie çekimlerinde serbestlik tanıması öngörülüyor.
Elbette harici olarak çalışabilmesi için bu sökülebilir küçük kamera bloğunda minik bir batarya yer alacak. Veri aktarımı için ise NFC, WiFi ve Bluetooth bağlantı teknolojilerini destekleyecek olan bu modül, 2 sensör ve 1 flaşa da yer veriyor.
Açıkçası bu kamera tasarımı gerçekten de oldukça ilginç görünüyor. Henüz patent aşamasında olduğunun da altını çizmek lazım. Bu cihazı hiç göremeyebilir, fakat olursa da akıllı telefonlar arasında dikkati çekeceği kesin.
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