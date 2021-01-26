OPPO'dan Sömestr Tatilinde Gençleri Sevindirecek Hediyeler

Günümüzde genç kuşağın en büyük ilgi alanlarından biri hiç şüphesiz ki teknoloji. Genç kullanıcılar son teknolojiye sahip akıllı telefon ve akıllı ürünleri deneyimlemekten büyük keyif alıyor. OPPO'nun benzersiz bir deneyim yaşatan akıllı telefon ve akıllı ürünleri sömestr tatilinin en popüler hediye seçenekleri olarak öne çıkıyor.
A Serisi modelleri ile eksiksiz eğlence deneyimi
Şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken A Serisi modelleri gençlerin ihtiyaçlarına göre donatıldı. Benzersiz bir deneyim vaat eden A Serisi modellerinin üstün kamera özellikleri ile gençler en iyi fotoğrafları çekebilir, yüksek performansı ile oyun oynadığı zamanlara keyif katabilir, güçlü şarjı ile pil sıkıntısı yaşamadan gününü tamamlayabilirler.
Genç kullanıcıların yaşam tarzlarına ve beğenilerine hitap eden A72, güncel fotoğrafçılığın bütün özelliklerini sunuyor. 48 MP Ultra HD ana kamera gençlere hareket halinde kullanılabilen, görüntülerdeki detayları daha net keşfetme olanağı sağlıyor. Gece çekimi, insan gözünün görebileceği parlaklığı ve ayrıntıları aşan gece fotoğrafları çekilmesini mümkün kılıyor. OPPO'nun, 16 MP ön kamerasının güzelleştirme özelliği doğal güzelliği çok net bir şekilde ortaya çıkartıyor. Kullanılan algoritma yaş ve cinsiyeti otomatik olarak tespit ederek daha kişiye özel selfieler yaratıyor. Daha hassas bir ten ve daha yumuşak bir kontur efekti sağlayan uygulama sayesinde gençler farklı ışık koşulları için kendi tarzlarını kolaylıkla geliştirebiliyorlar. Kısa video çekimlerinin ana akım haline geldiği bu dönemde OPPO A72 hareket halinde film çekebilen, yüksek kalitede video çekimini daha erişilebilir kılan bir telefon olarak tasarlandı. 4K video çekimi, gençlerin talep ettiği gibi daha temiz, daha istikrarlı, daha canlı renklere sahip ve gecikme yaşatmayan videolar üretiyor.
A Serisi'nin bir diğer modeli olan A91 de gençlerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan bir model olarak dikkat çekiyor. 48 MP ultra geniş açılı makro dörtlü kamera ile donatılan OPPO A91, şık tasarımının yanı sıra profesyonel fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Ayrıca OPPO A91'de ön ve arka kameralar tarafından desteklenen yapay zeka güzelleştirme teknolojisi ile daha doğal ve mükemmel portreler çekebilmek mümkün. Güzelleştirme efekti gençlerin bir grup fotoğrafında 4 kişiye kadar kişisel güzelleştirme yapmasına olanak sağlıyor. Elektronik Görüntü Stabilizasyon özelliği ve sallanmaya karşı iç jiroskop özelliği bulunan A91, görüntüde titreme, sallanma olmayan mükemmel video performansları da sunuyor. Hareketli ve sallantılı koşullarda OPPO A91 ile çekilen videolarda net, temiz ve istikrarlı görüntüler elde ediliyor.
A Serisi'nin en yeni modeli olan A73 ise gençlerin en eğlenceli anları yaşamalarını sağlıyor. Deri görünümlü şık tasarımıyla farkını ortaya koyan A73'ün gövdeye entegre deri görünümlü arka kapağı ve lazerle işlenmiş OPPO monogramı ilk bakışta dikkat çekiyor. Yapay zeka destekli kameralarla donatılan A73'ün Yapay Zeka Güzelleştirme Modu 2.0 en iyi görüntüyü yakalayarak kusurları otomatik olarak gideriyor, cilt dokusunu bozmuyor ve gençlerin ten rengini ayarlayarak daha net ve parlak fotoğraflar sunuyor. Ön Kamera Gece Modu, gençlerin loş ortamlarda zengin ayrıntılarla net selfieler çekmesini sağlıyor. OPPO A73, sık oyun oynayan gençler için sorunsuz eğlence deneyimi sunuyor. Hyper Boost 2.1, oyunların daha hızlı tepki vermesini ve tüm sistemin daha sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Sahneler daha hızlı yüklenirken oyun gecikmesi azalıyor, dokunma ve kaydırma tepkisi ortadan kalkıyor. En iyi oyun ve göz konforu modunu otomatik olarak optimize edebilen OPPO A73, ekranı ortama göre ayarlıyor ve gözlerinizi her zaman her yerde en iyi şekilde koruyor. Böylece oyun oynarken gençlere ideal bir kullanım sunabiliyor.
Enco W51: 15 dakikalık şarj ile 2,5 saat müzik keyfi
OPPO'nun aktif gürültü engelleme özelliğine sahip kablosuz kulaklık modeli Enco W51, gençlerin gürültülü herhangi bir ortamda net bir şekilde müzik dinlemelerini, oyun oynamalarını, video izlemelerini ve telefonla görüşme yapmalarını mümkün kılıyor. Qi kablosuz şarj protokolünü de destekleyen Enco W51 ile şarj kutusunu kablosuz olarak kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. 15 dakikalık şarj kulaklığa 2,5 saat boyunca hayat veriyor ve toplam pil ömrü ile 24 saate kadar çalışabiliyor. Dayanıklı pil kapasitesi ile haftada sadece bir kere şarj ederek günde 4 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Ters şarj özelliğine sahip akıllı telefonlar ile de şarj olabilen Enco W51, IP54 standardıyla toza ve suya karşı dirençli olmasıyla da dikkat çekiyor.
OPPO Watch gençlerin sağlığını takip ediyor
Gençler için farklı bir hediye alternatifi olan OPPO Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip beş farklı egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verileri doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanları değerlendirmede gençlere yardımcı oluyor. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken gençlerin sağlığını takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumuyla ilgili kayıt tutuyor. OPPO Watch, yapay zeka görüntüleme fonksiyonuyla gençlerin günlük görünüşünü de tamamlıyor. Gençler giydikleri kıyafetlerin fotoğrafını HeyTap Health uygulamasıyla çekerlerse akıllı saatin ekranı da onların kıyafetiyle uyumlu hale gelebiliyor. 36 saate kadar çıkabilen pil ömrü sunan OPPO Watch, güç tasarrufu modunda çalışırken pil 21 güne kadar dayanabiliyor. VOOC hızlı şarj teknolojisi sayesinde 15 dakikalık şarj ile 16 saatlik kullanım sağlayabiliyorsunuz.
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