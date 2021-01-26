OPPO'dan Sömestr Tatilinde Gençleri Sevindirecek Hediyeler

Öğrenciler sömestr tatilini sabırsızlıkla beklerken, bir yandan da güzel bir hediyenin hayalini kuruyor. OPPO, her zamankinden farklı geçen bu eğitim döneminde arkadaşlarından uzak kalan gençleri birbirlerine yakınlaştırarak onları mutlu edecek hediye alternatifleri sunuyor.