Bill Gates'ten korkunç tahmin: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölecek

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'nin koronavirüs salgınında çok zorlu bir aşamayla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Gates "Tahminler 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı...