Bill Gates'ten korkunç tahmin: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölecek

Pfizer aşısının sevkiyatlarının Pazar günü başlamasıyla birlikte koronavirüs salgınının sona ereceği yönündeki iyimserliğin artmasıyla birlikte Microsoft'un kurucusu Bill Gates yeni bir açıklamada bulundu. Forbes'in haberine göre Gates, bir televizyon röportajında ??ABD'nin kış boyunca muhtemelen en ölümcül dönemle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.
BİLL GATES: "ÖNÜMÜZDEKİ 4 İLA 6 ALTI AY SALGININ EN KÖTÜSÜ OLABİLİR"
Bir aşı arayışı için önemli kaynaklar ayıran Bill ve Melinda Gates Vakfı eşbaşkanı Gates, Pazar günü CNN'e, "Ne yazık ki önümüzdeki dört ila altı ay salgının en kötüsü olabilir" dedi.
İlk önce sağlık çalışanları ve huzurevi sakinlerine aşı yapılacak. Aşıların yaygın olarak bulunabilmesi ilkbahar veya yazı bulacak. Bu nedenle, sağlık yetkilileri, virüsün ABD'de "2021'in arka yarısına" kadar kontrol altında olmayacağını söylüyor.
"NİSAN 2021'E KADAR 200 BİN KİŞİ DAHA ÖLEBİLİR"
Gates, ABD'nin 1 Nisan 2021'e kadar virüsten 200.000'den fazla ek ölüme maruz kalabileceğini gösteren bir Sağlık Ölçütleri ve Değerlendirme Enstitüsü modeline atıfta bulunarak, "Yakın vadede, bu kötü haber," diye devam etti.
PFİZER AŞISI DAĞITIMLARI BAŞLADI
Associated Press'e göre Pfizer'ın aşısı, Pazartesi günü 50 eyaletin tamamında 145 dağıtım noktasına ulaşacak ve Salı günü 425, Çarşamba günü ise 66 daha gönderi alacak. İlk dozların devlet tarafından tanımlanmış tüm aşı sitelerine gönderilmesi üç haftayı bulacak. Aşı eyalet nüfusu tarafından paylaştırılıyor.
Pfizer aşısının sıfırın 94 derece altında saklanması gerekiyor. FDA başkanı Hahn Pazar günü, Pfizer Covid-19 aşısına karşı alerjik reaksiyonların "çok sık karşılaşılan bir sorun" olacağını düşünmediğini söyledi: "Bunun çok sık ortaya çıkacak bir sorun olduğunu düşünmüyoruz, ancak dikkatli olmak istiyoruz çünkü aşı güvenliği, tıbbi ürün güvenliği bizim için en önemli şeydir " dedi .
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