Samsung Galaxy A72 5G Sızdı: İşte Samsung Galaxy A72 Görüntüleri...

Samsung'un gelecek orta sınıf telefonu, Galaxy A71'in yeni modeli Galaxy A72 5G nasıl görünecek? İşte Galaxy A72 5G'nin sızan görüntüleri.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy A72 Sızdı!

Samsung'un premium orta segment akıllı telefonu Galaxy A71 özellikle ülkemizde adından çok fazla bahsettirmeyi başarmış bir model olmakla beraber, Galaxy A51'in yeteneklerini geliştiren bir model olarak Galaxy yelpazesinde kendine yer bulmuştu. Şimdi ise sırada Galaxy A72 var ve bu telefon da 2021 içinde piyasaya çıkacak.

Samsung'un beklenen Galaxy A72 modelinin 5G özelliğine sahip olacağı biliniyor. Telefonla ilgili daha önce de birtakım bilgiler gelmişti, fakat bugüne kadar nasıl görüneceğine ilişkin bir bilgi mevcut değildi. Ancak Twitter'da ortaya çıkan yeni sızıntılar, Galaxy A72 5G'yi gözler önüne sermiş durumda.

Sızan görüntüler aslında Galaxy A72 için üretilen bir kılıfa ait. Fakat burada hem telefonun ön yüzü hem de arka yüzündeki kamera bloğu görülebiliyor ve böylece telefon ile ilgili ipucunu da ortaya koyuyor.

Sızan görüntülere göre Galaxy A72'nin ekranı da ince kenar çerçeveli olacak ve ekrana yerleşik bir kamera içerecek. Arka yüzünde ise 3'lü kamera bloğuna ev sahipliği yapacak olan Galaxy A72 5G, burada geniş lensleri bulunduracak gibi görünüyor.

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Bu arada önemli bilgilerden biri de, Galaxy A72 5G'nin, Samsung'un OIS'e yer vereceği ilk orta sınıf akıllı telefon olacağı iddiası. Bu doğru çıkarsa, Galaxy A72 5G gerçekten de ilgi çekici bir noktaya taşınabilir ve fiyat bakımından üst segment telefonlara bile tercih edilebilir.

Telefonun donanım özellikleri ise şimdilik belirsiz. Telefonda Exynos 1080 işlemcinin kullanılacağı söyleniyor ancak bu konu hakkında kesin bir bilgi yok.

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