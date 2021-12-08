OPPO Watch Free Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı

OPPO'nun uyku izleme özelliğine sahip yeni akıllı saati OPPO Watch Free Türkiye'de satışa çıktı. OPPO Watch Free kullanıcıların daha iyi uyumasına yardım eden OSleep'in yanı sıra profesyonel spor modlarına ve sağlıkla ilgili farklı fonksiyonlara da sahip bir ürün olarak dikkat çekiyor.
OSleep ile güzel uyuyun!
OPPO Watch Free, uyku sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için OSleep özelliğiyle birlikte geliyor. OSleep profesyonel, kapsamlı ve kişiselleştirilmiş uyku izleme özelliğinin yanı sıra uykudan önce, uyku sırasında ve uykudan sonra detaylı analizler gerçekleştiriyor. Özellikle profesyonel sensörler ve gelişmiş algoritmalar kullanarak yaptığı horlama riski değerlendirmesi ile uykudaki sorunları etkin bir şekilde tespit ederek zamanında çözüm önerileri getiriyor. OPPO Watch Free bunu, kan oksijen satürasyonu izleme, optik nabız sensörü aracılığıyla nabız değişim algılama ve horlamanın bir telefon tarafından kaydedilmesi özellikleriyle destekleyerek yapıyor. OPPO Watch Free aynı zamanda uykudaki ortalama kan oksijen seviyesi, horlama sayısı ve azami horlama desibeli gibi göstergeleri de sergiliyor. Böylece uyku sırasındaki solunum sorunlarını zamanında tespit ediyor.
Pek çok genç kullanıcı yatmadan önce akıllı telefonunu eline alıyor ve uyumakta zorluk çekiyor. Daha hızlı uykuya dalmanıza ve daha iyi uyumanıza yardımcı olmak üzere OPPO Watch Free size yatma zamanına ilişkin hatırlatmalar gönderiyor ve uykuya dalma sürenizi, uyku sürenizi ve uyku aşamalarınızı analiz ediyor. Bu çalışmayı derin ve hafif uyku analizleri ve hızlı göz hareketleri (REM) izleme detayına kadar inerek yapıyor.
OPPO ve Tsinghua Üniversitesi, Geleceğin İleri Teknolojisi için Ortak Araştırma Merkezi'ni kurdu ve uyku izleme teknolojisini daha da geliştirmek, kullanıcıların iyi uyumaları ve sağlıklı olmaları için uyku konusunda birçok projeyi hayata geçirdi.
100'den fazla spor modu
OPPO Watch Free, 100'ü aşkın spor modunu destekleyen 6 eksenli hareket sensörü ve bir optik nabız sensörüyle birlikte geliyor. Bu sensörler algoritma kullanarak 4 spor modunu otomatik şekilde tespit ediyor. Dolayısıyla modları başlatmayı unutmak gibi endişelere gerek kalmıyor. Bütün aktivitelerinizi Günlük Faaliyetler üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ürünle birlikte gelen profesyonel koşu önerileri formda kalma ve yağ yakma hedeflerinizi etkin bir şekilde gerçekleştirmenize yardım ediyor.
Ayrıca 24 saat nabız izlemeyi destekleyen OPPO Watch Free her saat başı nabzınızı kaydediyor. Eğer nabız aşırı yükselirse, akıllı kayış titreşerek kullanıcıyı düzensiz nabız konusunda uyarıyor. Ek olarak, ayağa kalkma hatırlatmaları ve 5 dakikalık videolar ofis çalışanlarının rahatlamasına ve formda kalmasına yardımcı oluyor.
14 gün dayanan uzun pil ömrü
OPPO Watch Free, Mesaj Bildirimleri, Gelen Arama Bildirimleri, Arama Reddi, Telefonumu Bul ve Müzik Playback Kontrol gibi hayatı kolaylaştıran özelliklere sahip. Böylece akıllı saatinizi akıllı telefonunuzun bir uzantısı olarak kullanabilir ve hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Uzun pil ömrüne sahip OPPO Watch Free'nin pili 14 gün dayanıyor ve sadece 5 dakikalık bir şarjla akıllı saatinizi bütün gün kullanabiliyorsunuz.
Tarzınızı yansıtan saat yüzü tasarımları
Akıllı saatler için teknoloji kadar moda da önemli. OPPO Watch Free'nin deriye benzeyen pürüzsüz kayışı cildinize nefes alacak yer bırakıyor ve rahat taşınıyor. OPPO Watch Free, 40'tan fazla şık saat yüzü ile kişiselleştirilmiş, tarzınıza ve giyiminize uygun saat yüzleri yaratmanıza olanak veren AI Outfit Watch Face 2.0 uygulamasıyla birlikte geliyor.
Vanilya ve Siyah renklere sahip OPPO Watch Free'nin, Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.149 TL.
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