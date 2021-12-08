OPPO Watch Free Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı

OPPO'nun 'Akıllı Uyu, İyi Uyu' sloganıyla Türkiye pazarında satışa sunduğu OPPO Watch Free, uykudan önce, uyku sırasında ve uykudan sonra detaylı analizler gerçekleştiren OSleep ile uyku kalitenizi takip ediyor.

OPPO Watch Free Türkiye'de Satışa Sunuldu

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