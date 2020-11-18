OPPO X 2021: Çinli Telefon Devinden "Rulo Ekranlı" Telefon

OPPO, her yıl düzenlediği Inno Day etkinliğinin 2021 ayağını gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Çinli telefon devinin üzerinde alıştığı yeni teknolojileri gözler önüne sermesi açısından önemli. Bu yılın etkinliğinde öne çıkan ise, OPPO X 2021 adı verilen özel bir konsept telefon oldu. Bu telefon, OPPO tarafından "kaydırılabilir" olarak tanımlanan özel bir ekrana sahip. Ama bize göre bu ekrana "rulo ekran" ya da "yuvarlanabilir ekran" demek daha doğru olacaktır.
Telefonun ekran büyüklüğü, 6.7 inç ile 7.4 inç arasında değişiyor. Bu da, ekranın telefonun sol kısmında rulo olarak yuvarlanabilen kısmı sayesinde oluyor. Kasanın sol kısmını sola doğru çektikçe, içeride kalan bu "rulo ekran" açılıyor ve ekran maksimum 7.4 inç büyüklüğüne kadar ulaşabiliyor. Bu sırada ekranın zarar görmesini engellemek için OPPO, Warp Track adını verdiği özel bir koruyucu katman kullanıldığını söylüyor.
Bu devrimsel ekranın nasıl çalışacağını, OPPO'nun yayınladığı ve hemen aşağıdan izleyebileceğiniz videoda görmeniz mümkün.
OPPO X 2021'in ne zaman kullanılabilir bir ürün haline geleceği, ne zaman tanıtılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil. Ama cihazın isminde 2021 ibaresinin bulunması, çok fazla beklemeyeceğimize işaret ediyor olabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın