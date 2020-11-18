OPPO X 2021: Çinli Telefon Devinden "Rulo Ekranlı" Telefon

OPPO'nun tanıttığı konsept telefonu, yani OPPO X 2021, büyüyüp küçülebilen "rulo ekranı" ile heyecan yaratmayı başardı. Peki OPPO X 2021 ne zaman tanıtılacak?