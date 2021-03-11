Oppo'nun Yeni Amiral Gemisi Find X3 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Oppo'nun yeni amiral gemisi telefonu Find X3 Pro resmi olarak tanıtıldı. Oppo Find X3 Pro'nun özellikleri ve fiyatı haberimizde...

Oppo Find X3 Pro tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Oppo, yeni amiral gemisi Find X3 Pro'yu resmi olarak tanıttı. 30 Mart'ta satışa sunulacağı açıklanan Oppo Find X3 Pro'nun fiyatı, 1.150 Euro olacak.

Bir Bakışta Oppo Find X3 Pro Özellikleri

  • Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 888
  • RAM: 12GB
  • Dahili Depolama Alanı: 256GB
  • Ekran:  6.7 inç Super AMOLED
  • Ön Kamera:  32 megapiksel 
  • Arka kamera: 4'lü
  • Batarya: 4.500mAh

Oppo Find X3 Pro, beklendiği gibi Qualcomm'un Snapdragon 888 yonga seti ile geliyor. 12GB RAM, Snapdragon 888'e eşlik ediyor. Telefonun sunduğu dahili depolama alanı ise 256GB. Oppo Find X3 Pro'da ne yazık ki bir bellek kartı yuvası bulunmuyor.

Telefonun 6.7 inç'lik Super AMOLED ekranı 1.440 x 3.216 piksel çözünürlüğe sahip. Corning Gorilla Glass ile korunan ekran, 120Hz tazeleme hızı desteği de sunuyor.

Oppo Find X3 Pro Kamera Özellikleri

Oppo Find X3 Pro'nun ön kamerası 32 megapiksel çözünürlüğe sahip (f/2.4). Arkada ise dört kameradan oluşan etkileyici bir kamera sistemi bulunuyor. Bu kamera sistemini oluşturan lensler şu şekilde: 50 megapiksel geniş açı (f/1.8), 13 megapiksel telefoto (f/2.4, 2C optik zum), 50 megapiksel ultra geniş açı (f/2.2) ve 3 megapiksel makro (f/3.0). Bu kamera sistemi, 30 ve 60 fps ile 4K video çekimi yapabiliyor.

Oppo Find X3 Pro Batarya Özellikleri

Oppo Find X3 Pro'nun bataryası 4.500mAh kapasiteye sahip. 65W hızlı şarj desteği sayesinde bu batarya, 10 dakikada yüzde 40 seviyesine kadar şarj olabiliyor. 30W hızlı kablosuz şarj desteği de dikkat çekiyor.

Ekran altı optik parmak izi sensörü ve stereo hoparlörler, Oppo Find X3 Pro'nun diğer öne çıkan özellikleri arasında.

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