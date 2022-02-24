Oppo'nun Yeni Amiral Gemisi Find X5 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri...

Detaylı sızıntılar ve ön tanıtımların ardından Oppo, 2022 için üst seviye telefonu Find X5 Pro'yu resmi olarak tanıttı. Bu telefon, geçtiğimiz yılın Find X3 Pro'sunun büyük oranda bir devamı olarak tanımlanabilir.
Find X5 Pro'nun tasarımı, X3 Pro'nun kavisli yekpare yaklaşımını öne çıkarıyor. Arka panelin etrafındaki seramik, kamera çıkıntısının soyut şekliyle birleştiğinde fütüristik olduğu söylenebilecek bir his veriyor. Cihazın yapı kalitesi oldukça iyi gibi gözüküyor.
Alışılanın dışındaki kamera çıkıntısı Find X3 Pro'dan biraz daha azına sahip. Halka ışıklı mikroskop kamerası artık bulunmuyor ve Oppo, birincil ve ultra geniş kameralarında aynı 50 megapiksel IMX766 sensörlerinin yanı sıra 13 megapiksel telefoto ile yetiniyor. Mikroskop kamerası tam olarak temel bir özellik değildi, ancak Oppo'nun öncülük ettiği periskop telefoto kamera gibi daha kullanışlı bir özellikle değiştirilmediğini görmenin üzücü olduğunu söyleyebiliriz.
Ana 50 megapiksel kamera sensörü aynı olmasına rağmen ön taraftaki lens f/1,7 açıklığı ile biraz daha hızlı ve Oppo, artık daha önceki tamamen plastik optiklerden daha fazla cam kullandığını söylüyor. Lens artık beş eksenli stabilizasyona da sahip. Oppo, Hasselblad ortaklığından ve özellikle özel bir "4K Ultra Gece Videosu" modu ile düşük ışıklı HDR video kaydı için büyük iyileştirmeler sağladığı iddia edilen kendi bünyesindeki MariSilicon X görüntüleme NPU'dan da bahsediyor. Ayrıca Oppo, bir sonraki güncellemenin özellikle kamera performansını iyileştireceğini söylüyor.
Geri kalan özelliklerine bakıldığında ise bu yıl bekleyebileceğiniz tipik üst seviye telefon özellikleriyle karşılaşıyoruz. 6.7 inç 1440p 120Hz OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 5.000mAh pil, 80W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, IP68 su ve toza dayanıklılık, 256GB depolama ve 12GB RAM var. Oppo ayrıca Find X5'in Pro olmayan bir sürümünü de piyasaya sürüyor ve iki cihaz arasındaki ana farklar Snapdragon 888, 8GB RAM ve daha küçük 6,5 inç 1080p OLED ekrandan oluşuyor.
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