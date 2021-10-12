OPPO, Yeni İşletim Sistemi ColorOS 12'yi Resmi Olarak Duyurdu

Android 12 tabanlı yeni ColorOS işletim sistemi, daha sorunsuz bir performansla daha kapsamlı bir kullanıcı arayüzü sunuyor.

OPPO, Yeni İşletim Sistemi ColorOS 12'yi Duyurdu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Dizüstü bilgisayarınız ne kadar güvenli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Kötü Amaçlı Yazılım Kaldırma Araçları ve Antivürüs Ne Kadar Farklı?
Gelinlik Firmalarının İnternet Şirketine Açtığı İlginç Dava Sonuçlandı!
PCIe 6.0 Standardı, 2 Kat Hızla "Neredeyse" Geliyor!
Intel Core i9-12900K, Ryzen 5950X'i "Öldürmeye" Geliyor
Instagram'a Sürpriz Özellik: Instagram, Kullanıcılara "Artık Dur" Diyecek!

 

 