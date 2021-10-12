OPPO, Yeni İşletim Sistemi ColorOS 12'yi Resmi Olarak Duyurdu

OPPO bugün yeni işletim sistemi ColorOS 12'yi resmi olarak duyurdu. Kullanıcılarına Android 12'ye daha yakın bir deneyim yaşatmayı amaçlayan ColorOS 12, yeni ve kapsamlı kullanıcı arayüzüyle daha sorunsuz bir performans ve gün boyunca üretkenliğinizi artırmanın yanı sıra daha iyi bir iş-yaşam dengesi kurmanıza yardımcı olacak zengin özelliklerle birlikte geliyor. Gerçekleştirilen lansmanla OPPO, ColorOS 12 beta sürümünü global kullanıcıları için resmi olarak yayınlayarak Android 12'yi çalıştıran ilk OEM'lerden biri oldu. OPPO ilk olarak Endonezya, Tayland ve Malezya'daki Find X3 Pro'ya sunduğu sürümü, önümüzdeki aylarda daha fazla ülke ve bölgeyi kapsayacak şekilde daha fazla modelde sunmayı planlıyor.
Kapsayıcılık artık temel bir tema
Kapsayıcılık, varlığını 68 ülkede sürdüren ve dünya çapında 440 milyon kullanıcının hayatına dokunan ColorOS 12'nin geliştirilmesinde temel bir tema oldu. OPPO'nun Sonsuz Tasarım konsepti üzerine tasarlanan yeni işletim sistemi, daha kapsayıcı bir deneyim sunuyor. ColorOS 12, farklı dillere ve kültürlere uygun daha çok simge, animasyon ve bilgi ekranlarıyla farklı telefon formatlarına uyarlanabilir bir yapıyla birlikte geliyor.
Yüksek verimlilik sağlayan daha akıcı ve kusursuz deneyim
Kullanıcılara akıcı ve kusursuz bir deneyim sunmak, OPPO Ar-Ge'sinin ve inovasyon anlayışının merkezinde yer alıyor. Yeni ColorOS 12, hem konfora hem de dayanıklılığa odaklanıyor. Uzun vadeli çalışmalar sonucunda ColorOS 12, başta sistem eskimesi hatalarının önüne geçmek ve akıllı kaynak tahsisi sağlamak için, uzun süreli kullanıma bağlı gecikmeleri ve sistem takılmalarını gidermede üstün bir başarı sergiledi. Böylece, 3 yılda %2,75 oranında daha düşük bir sistem yaşlanma oranı, ortalama %30 daha az bellek kullanımı ve %20 daha düşük pil tüketimi kaydedildi.
Görsel sezgilere hitap eden Quantum Animation Engine, gerçeğe yakın animasyon efektleri elde etmek için 300'den fazla geliştirilmiş animasyon kullanıyor. Direnme, durağan kalma ve geri tepki verme gibi fiziksel davranışları taklit eden bu özellik, daha gerçekçi ve sezgisel olması için genel deneyimi insan beyninin bilişsel yapısına ve alışkanlıklarına daha uyumlu hale getiriyor. PC Connect, Google Lens tarafından desteklenen 3 Parmakla Çeviri Hizmeti, FlexDrop ve Phone Manager gibi pratik özellikler, ColorOS 12 kullanıcılarının birden fazla senaryoda üretken olmasını sağlıyor.
Gizlilik öncelikli hale getirildi
Kullanıcı geri bildirimlerine kulak veren OPPO, yeni işletim sisteminde gizliliği öncelikli hale getirdi. ColorOS 12, net, görselleştirilmiş menüler ve düğmelerle kullanıcıların kendi gizliliklerinin yöneticisi olmasını sağlayan Gizlilik Panoları, Yaklaşık Konum Paylaşımı ve Mikrofon ve Kamera Göstergelerinin dahil olduğu yalnızca Android 12'ye özgü tüm gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleriyle birlikte gelmiyor. Yeni sürüm aynı zamanda OPPO ekibinin geliştirdiği Özel Sistem, Özel Kasa ve Uygulama Kilidi gibi faydalı özelliklere de sahip bir şekilde kullanıcılara sunuluyor.
Kullanıcılara yönelik gizliliğin tamamen şeffaflığı korumakla ilgili olduğuna inanan OPPO, depolama ve işleme yoluyla veri uyumluluğunu iyileştiriyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde konuşlandırılmış sunucular sayesinde OPPO, kullanıcı verilerinin, tescilli bir protokol kullanılarak yakın sunuculara iletildiğini ve düz olmayan metin formatında kaydedilip korunduğunu garanti ediyor. ISO27001 ve ePrivacy gibi yetkili kuruluşlardan gizlilik sertifikalarına sahip olan OPPO, günlük süreçlerde güvenlik uyumluluğunu sağlamak için dosyalanan verilerdeki güvenliğin sağlanmasında üçüncü parti denetçilerle çalışıyor.
Android geliştiricilerine açık olacak
ColorOS, OPPO'nun Android ortaklarıyla yapılan sağlıklı bir ortak çalışmanın değerini biliyor ve her iki platformu da geliştirmek için açık ve teknolojik değişime uygun bir çalışma kültürü oluşturmak için katkıda bulunuyor. Birçok Android özelliği içeren ColorOS, kendi geliştirdiği Material You'daki duvar kağıdı tabanlı tema sistemi gibi Android 12'deki özelleştirilebilir anlayışa ilham verdi. Bu karşılıklı deneyim paylaşımının bir başka güzel örneği ise artık Android 12'de de bulunan ColorOS'un App Cloner özelliği oldu. OPPO, Android uygulama geliştiricilerine katkıda bulunmak ve Android ekosistemini geliştirmek için HyperBoost ve Color Vision Enhancement özelliğini daha da açık hale getirdi. OPPO'nun ColorOS işletim sistemi, Android geliştiricilere daha yakın bir işletim sistemi olmayı hedefliyor.
ColorOS 12 ne zaman sunulacak?
OPPO, bugün ilk olarak Endonezya, Tayland ve Malezya'da Find X3 Pro 5G için ColorOS 12'nin genel beta sürümünü kullanıma sunacak. 2021'in kalan aylarında ve 2022 yılında diğer ülkelerde ve ek modellerde de adım adım dağıtılmaya devam edilecek. Şirket, ColorOS 12'yi 150 milyon kullanıcıyla 110'un üzerinde modele ulaştırmayı hedefliyor.
OPPO bugün ilk kez büyük bir güncelleme politikasını da duyurdu. Şirket, Find X Serisi için dört yıllık ve Reno/F/K ve A Serileri içinse üç yıllık düzenli güvenlik yamaları sunulacak.
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