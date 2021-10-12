PCIe 6.0 Standardı, 2 Kat Hızla "Neredeyse" Geliyor!

Raporlara göre bilgisayarın ana bileşenleri arasındaki veri aktarım hızlarını ikiye katlaması beklenen PCI-Express (PCIe) 6.0 için son viraj dönülüyor. Standartları belirleyen organizasyon PCI-Special Interest Group'un (SIG), PCIe 6.0'ın yıl sonunda veya 2022 başında üretime geçileceğini açıkladı. Ancak bu demek değil ki, bu teknolojiden önümüzdeki sene faydalanabileceğiz.
Açıklamaya göre PCIe 6.0 en geç önümüzdeki sene sunulacak, ancak yeni standarda sahip nihai ürünleri görmemiz için henüz önümüzde iyimser bir tahminle 12 ila 18 ay bulunuyor.
PCIe 6.0, 2019 yılında piyasaya çıkan PCIe 5.0'ın yerini alacak. Veri transfer hızlarında müthiş bir artış sağlaması beklenen PCIe 6.0, PCIe 5.0'in hızlarını 2'ye katlayacağı söyleniyor.
PCIe 6.0 hakkında şu an çok fazla bilgi bulunmuyor. Öte yandan bu yeni teknolojiyi en çok ilgilendiren 2 marka olan Intel ve NVIDIA'dan da konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmiş değil.
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