OPPO Yeni Nesil Hibrit Zoom Teknolojisini Açıkladı

OPPO, yeni nesil hibrit zoom teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu teknoloji, tüm odak uzunluklarında keskin, kayıpsız bir görüntü kalitesi sunacak ve tüketicilerin mobil fotoğrafçılıkta farklı bir deneyim yaşamalarına olanak tanıyacak.

OPPO'dan Yeni Nesil Hibrit Zoom Teknolojisi

Akıllı telefonların kamera özellikleri son yıllarda birçok yenilik gördü. Uzakları yakınlaştıran hibrit zoom teknolojisi de bu yeniliklerin başında geliyor. Yeni nesil hibrit zoom üzerinde çalışmalar gerçekleştiren OPPO, kullanıcıların fotoğrafçılık deneyimlerine dayanarak 85mm ve 135mm orta odak uzunluklarında çekim deneyimini ve görüntü kalitesini iyileştirmeye odaklanıyor.

85mm ve 135mm odak uzunlukları, günlük hayatta kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Optimize edilmiş 85mm odak uzaklığı, nesnelerin kenarlarını keskinleştirmek için mükemmel bir iş çıkararak düşük ışıkta bile gerçek renklerde daha canlı görüntüler sağlıyor. 135mm odak uzaklığı ise, zenginleştirilmiş bir alan ve derinlik hissi yaratan ayrıntılar sunuyor.

Hibrit zoom teknolojisi kullanıcıların fotoğraf kompozisyonları oluştururken hayal gücünü güçlendiriyor. Manzarayı aşırı ayrıntıyla görüntüleyerek, mükemmel orta odak uzaklığı performansı, optik yakınlaştırma deneyimine keskinlik ve esneklik getiriyor.

En yeni hibrit zoom sistemi, yaklaşık 32 milyon piksel maksimum çıktıya sahip 16:11 genişliğinde ve büyük bir görüntüleme sensörü kullanıyor. Dördü bir arada piksel gruplama teknolojisini destekleyen sistem hem yakın hem de uzak mesafelerde geniş açılı görüntüleme teknolojisinin geliştirilmesi için daha fazla genişleme potansiyeli sağlıyor.

5x hibrit zoom teknolojisi ile başlayan OPPO'nun üzerinde çalıştığı yeni nesil hibrit zoom teknolojisi, şirketin görüntü alanındaki gücüne dayanıyor. Fotoğrafçılığın geleceğini tanımlayan OPPO, kamera teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam edecek ve tüketiciler için son teknolojiyi içeren daha iyi bir fotoğrafçılık deneyimi yaratacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı televizyon fırsatı
A101 27 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu ve tablet sürprizi
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezondan ilk görseller geldi
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Netflix'in tepki çeken Minnoşlar adlı filmi için Bakanlık devrede
Exynos'lu Galaxy Note 20 ile Snapdragon'lu Note 20 Karşı Karşıya
Microsoft Flight Simulator'da Herkesi Şaşırtan Garip Bina
PS5 ve Xbox Series X'in Grafik Gücünü Sergileyen Yeni Video Yayınlandı
Yıllar sonra gelen itiraf! John Wick'in ilk filminden ilginç detay!

 

 