OPPO Yeni Nesil Hibrit Zoom Teknolojisini Açıkladı

OPPO, yeni nesil hibrit zoom teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu teknoloji, tüm odak uzunluklarında keskin, kayıpsız bir görüntü kalitesi sunacak ve tüketicilerin mobil fotoğrafçılıkta farklı bir deneyim yaşamalarına olanak tanıyacak.