Oscar tarihinde bir ilk... En iyi film seçilen Parazit'in konusu ne?

Oscar Ödülleri olarak da bilinen 92. Akademi Ödüllerinde ilk kez İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazandı. Bong Joon Ho'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Altın Palmiye ödüllü Güney Kore yapımı Parazit (Parasite) en iyi film ödülünün yanı sıra en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film ödüllerinin de sahibi oldu. Yılın ilgi çeken filmlerinden "Joker"in başrol oyuncusu Joaquin Phoenix ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.
BONG JOON-HO: EN İYİ YÖNETMEN
En iyi yönetmen adayları arasında Bong Joon Ho'nun yanı sıra Todd Phillips "Joker", Sam Mendes "1917", Martin Scorsese "The Irishman", Quentin Tarantino "Once Upon a Time... in Hollywood" yer alıyordu.
EN İYİ FİLM ADAYLARI HANGİLERİYDİ?
En iyi film dalında aday gösterilen 9 yapıt arasında Parasite ile birlikte "1917", "Ford v Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker'', "Little Women", "Marriage Story", "Once Upon a Time... in Hollywood" bulunuyordu.
PARAZİT FİLMİNİN KONUSU NE?
Gerilim – dram türündeki film metropolleşen Seul'un yuttuğu bir semtte bodrum katında yaşayan Kim ailesinin oğullarının varlıklı Park ailesinin kızları Da-hye'nin özel öğretmeni olması sonrası başlarından geçenleri anlatıyor.
Kim ailesi Seul'un en dip mahallelerinden birinde baba, anne, kız ve oğul beraber yaşamaktadırlar. Bodrum katındaki dairelerini böcekler istila etmiştir, evde daima rutubet ve pis bir koku vardır, ayrıca evin önüne kusan sarhoşlarla da başları beladadır. Derken evin oğlu Ki-Woo bir gün zengin bir evde özel öğretmenlik işi bulur. Ardından çevirdikleri türlü dolaplarla Kim ailesi fertleri teker teker bu zengin evine bir şekilde kapak atar. Evdeki varlıkları öyle bir noktaya ulaşır ki, evin gerçek sahipleri evin misafirleri konumuna gelecektir. Parazit, farklı dünyaları yaşayan iki ayrı ailenin üzerinden zengin-fakir çatışmasını içgüdüsel boyutta ortaya koyuyor.
Yönetmen Bong Joon-ho'nun senaryosunu Jin Won Han ile birlikte kaleme aldığı filmde Kang-ho Song, Yeo-jeong Jo, Woo-sik Choi, So-dam Park, Seo-Joon Park, Sun-kyun Lee, Jeong-eun Lee ve Hye-jin Jang rol aldı.
OSCAR TARİHİNDE BİR İLK
Oscar tarihinde ilk defa orijinal dili İngilizce olmayan bir yapım En İyi Film Oscar Ödülü'nü aldı. Bu anlamda Parazit, Oscar tarihine geçti desek yanlış olmaz. Oscar Ödülleri töreninde yönetmen Bong Joon-Ho'nun konuşması İngilizceye simültane çevrildi.
EN İYİ ERKEK VE KADIN OYUNCULAR
Oscar Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü Renee Zellweger "Judy" film ile kazanırken, büyük yankı uyandıran "Joker" filminin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne ulaştı.
92. Oscar Ödüllerinde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi "Evlilik Hikayesi" (Marriage Story) filmindeki rolüyle Laura Dern oldu. "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan isimse "Bir Zamanlar Hollywood'da" (Once Upon a Time in Hollywood ) filmindeki rolüyle Brad Pitt
OSCAR ÖDÜLLERİNDE KAZANANLAR
En İyi Film Müziği: Joker (Hildur Gu?nadóttir)
En İyi Özgün Şarkı: "(I'm Gonna) Love Me Again" Rocketman (Elton John ve Bernie Taupin)
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Bombshell
En İyi Uyarlama Senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)
En İyi Kostüm Tasarımı: Little Women
En İyi Görsel Efekt: 1917
En İyi Kurgu: Ford vs. Ferrari
En İyi Görüntü Yönetmeni: 1917 (Roger Deakins)
En İyi Ses Kurgusu: Ford v Ferrari
En İyi Ses Miksajı: 1917
En İyi Belgesel: American Factory
En İyi Kısa Belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl
En İyi Animasyon Filmi: Toy Story 4
En İyi Kısa Animasyon: Hair Love
En İyi Kısa Film: The Neighbor's Window
En İyi Yapım Tasarımı: Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Sinematografi: 1917
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