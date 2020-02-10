Oscar tarihinde bir ilk... En iyi film seçilen Parazit'in konusu ne?

92. Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. En iyi film ödülünü kazanan Güney Kore yapımı Parazit (Parasite) Oscar tarihinde bir ilke imza atmış oldu. Peki, Parazit filminin konusu ne? İşte filmin künyesi