Otomobil Devleri Büyük Kayıplar Yaşarken, Tesla Kazanmaya Devam Ediyor!

Genel olarak otomobil endüstrisi 2021'in üçüncü çeyreğinde, özellikle küresel çip sıkıntısı nedeniyle satışlarda düşüş eğilimi yaşadı. Tesla ise bu durumdan pek de etkilenmiş gibi görünmüyor. Elon Musk'ın şirketi, üçüncü çeyrek içerisinde 241.300 araç sattığını ve yaklaşık 238.000 araç ürettiğini açıkladı. Bu sayı, Tesla'nın bir çeyrekte sattığı en fazla otomobil olduğu için otomobil üreticisinin şu ana kadar geçirdiği en iyi çeyrek olduğunu söyleyebiliriz. Referans olarak belirtmek gerekirse, firma geçtiğimiz yıl toplam yarım milyon aracı sahiplerine teslim etmişti.
Firmanın CEO'su Elon Musk, bugün çalışanlarını tebrik etmek için bir tweet yayınladı. Ayrıca Tesla, tedarikçilerine ve lojistik ortaklarına "büyük zorluklara rağmen" gerekli ekipmanı tedarik ettikleri için teşekkür etti.
ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrekte 446.997 otomobil sattığını ve bunun, 2020'nin 3. çeyreğine kıyasla yüzde 33'lük bir düşüş olduğunu belirtti (Detroit Free Press aracılığıyla).
Tesla'nın net gelirini, nakit akışı sonuçlarını ve diğer finansal performansa özel istatistikleri okumak isteyenler, üçüncü çeyrek kazançları kamuya açık hale getirilene kadar beklemek zorunda kalacaklar. Ayrıca duyuruda, teslimat için nihai rakamların kabaca yüzde 0,5 oranında değişebileceği de belirtildi ve bunun sebebi, Tesla'nın bir aracı teslimat sayısında sayarken yalnızca müşteriye devredilen ve tüm evrakları doğru olan araçları sayması...
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