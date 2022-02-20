Otomobilde Şık Tasarımlı 'Kablosuz Hızlı Şarj'

İhtiyaca yönelik, ekonomik ve inovatif ürünleri tüketiciyle buluşturmaya devam eden Mcdodo, şimdi de teknoloji sayesinde her geçen gün 'akıllanan' hayatımıza yeni bir konfor ekliyor. Artık küçük bir teknolojik aletle akıllı hale gelen evlerimiz, televizyonlarımızdan sonra otomobiller de de Mcdodo aksesuarıyla hayat daha pratik hale geliyor. Mcdodo'nun, kablosuz ve hızlı şarj imkanı sunan telefon tutucusu, şık tasarımıyla aracınıza ayrı bir hava getiriyor. 4'lü şarj tutucu tasarımı ile farklı havalandırma girişlerine sıkıca tutunan ve sağlam bağlantı yapan kelepçesiyle asla düşmeyen şarj tutucusu, tüm Apple ve Android telefonların hızlı şarjını destekliyor.
Yerinden oynamayan tasarım
Otomatik kilitlenme özelliğiyle size güvende hissettiren ve kolay kurulumunun yanı sıra 180 derece dönüş imkanı sunan araç şarjı, 15W hızlı şarjı destekliyor. 2 aşamalı koluyla asla yerinden oynamıyor ve aracınızda hem rahat bir sürüş hem de görsel zevkinize de hitap eden bir yolculuk vadediyor.
349 TL'lik fiyata sahip Mcdodo şarj ve telefon tutucu; araç içindeki deneyiminizi teknolojik ve daha konforlu bir hale getiriyor. Türkiye'de Metro İletişim Aksesuarları güvencesiyle sunulan Mcdodo, tüm dünyada kalitesi kanıtlanmış ürünleriyle dikkat çekiyor. Mcdodo ürünleri www.mcdodo.com.tr'nin yanı sıra; Amazon, Hepsiburada, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden tüketicilerle buluşuyor.
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