Outriders'a NVIDIA DLSS Desteği Geldi!

People Can Fly tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu olan Outriders, bugün piyasaya sürüldü ve NVIDIA DLSS'yi destekliyor. Outriders, görselleri canlandırmak için DLSS teknolojisini kullanan AAA oyunlardan biri.
DLSS, Performansı Bir Sonraki Seviyeye Taşıyor
NVIDIA DLSS sayesinde tüm GeForce RTX GPU'ları, NVIDIA DLSS etkinken 1440p'de saniyede 60 kareye ulaşabiliyor. 4K'da DLSS'nin ölçeklendirmesi %73'e kadar çıkarak GeForce RTX 3060 Ti'a kadar her RTX 30 serisi GPU'yu 4K'da etkin hale getiriyor.
DLSS'yi Açık Test Edin!
GeForce oyuncuları, DLSS etkinken Outriders oynayıp performanslarını test edebilecekler. Aynı zamanda NVIDIA, GeForce RTX dizüstü bilgisayar alımlarında Outriders'ın Steam dijital kopyasını hediye ediyor.
GeForce NOW'da Bulut Üzerinden Oynayın
GeForce NOW üyeleri, Outriders'ı bulut üzerinden oynayabilir. Founders ve Premium üyeler, oyun sunucularına öncelikli erişimden ve uzatılmış oturum sürelerinden yararlanabilir ve oyunu DLSS desteğiyle oynayabilirler.
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