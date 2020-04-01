Oyun Devi, Corona Virüsü'nün Yaratabileceği Sorunlara Karşı Önlem Alıyor

Milyonlarca oyuncuyu birbirine bağlayan Steam de Coronavirüs salgını karşısında boş durmuyor. İşte Steam'in alacağını duyurduğu yeni Corona Virüs önlemi.

  • Ercan Uğurlu
Steam de Koronavirüs İçin Değişiklik Yaptı

COVID-19 salgını sebebiyle internet üzerinde büyük bir yoğunluk söz konusu. Çoğu kişi evde ve dolayısı ile internet hatları üzerinde büyük bir yığılma oluyor. Bu nedenle de pek çok şirket bant genişliğinde daraltmaya giderken, Netflix de çözünürlük düşürmüştü hatırlarsanız. Oyuncuların uğrak noktası Steam de benzer bir hamlede bulunduğunu açıkladı. Daha doğrusu açıklama Valve'dan geldi.

Valve, yaptığı açıklama ile koronavirüs salgını sebebiyle otomatik güncelleme saatlerini otomatik olarak ayarladıklarını ifade etti. Bunun sebebi elbette internette daha fazla yoğunluk oluşması ve oyun severlerin salgın süresi boyunca oyun performanslarının olumsuz etkilenmesini istememeleri. Öyle ki, Steam üzerinde anlık olarak 23.5 milyonu aşan bir oyuncu kitlesi mevcut.

Bundan sonraki süreçte otomatik güncellemeler, internetin çok yoğun olmayan saatleri için otomatik olarak planlanacak.

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