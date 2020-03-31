Korkunç tahribat! Koronavirüslü akciğeri sanal gerçeklik ile görüntülediler

Koronavirüslü hastanın akciğerlerini sanal gerçeklik ile görüntülediler. Koronavirüsün hafif elirtilerini göstermesine rağmen hastanın akciğerleri görüntülendiğinde, virüsün yarattığı ağır tahribat gözler önüne serildi. Doktorun "Bu görüntüleri anlamak için doktor olmanıza gerek yok" sözleri, tahribatın ne denli büyük olduğunu anlatıyor.