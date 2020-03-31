Korkunç tahribat! Koronavirüslü akciğeri sanal gerçeklik ile görüntülediler

Koronavirüs'ün Sanal gerçeklik videosu, koronavirüsün 50'li yaşlarındaki Amerikalı bir hastanın akciğerlerine nasıl zarar verdiğini ortaya koyuyor, hem de hafif belirtiler gösterdikten sadece birkaç gün sonra.
50 yaşlarında koronavirüsü olan bir adam, yalnızca hafif semptomlar yaşamaya başladıktan sadece birkaç gün sonra ağır hastalandığında George Washington Üniversitesi'ne transfer edildi.
George Washington Üniversitesi'ndeki doktorlar, hastanelerine nakledilen bir COVID-19 hastasının akciğerlerini görselleştirmek için 360 derece sanal gerçeklik teknolojisini kullandılar.
Doktorlar adamın akciğerlerinin 360 derece, 3D görüntüleri aldılar. Göğüs boşluğunun VR videosunda, her iki ciğerine de yayılan bulutlu enfeksiyon yeşil renkle gösteriliyor.
Ürkütücü sanal gerçeklik videosu, koronavirüsün akciğerlerde nasıl hızla yayıldığını ve uzun vadeli hasara sebep olma ihtimalini ortaya koyuyor.
Görüntülerin alınmasından sadece birkaç gün önce, 50'li yaşlarının sonlarında olan hasta, hiçbir semptom göstermiyordu.
Ancak hastanede göğüs cerrahisi şefi Dr. Keith Mortman'ın bakımına geldiğinde, hastalık çoktan akciğerlerde tahribata başlamıştı ve yapılan görüntülemede bulutlu, yeşil hasarlı doku yığınları olarak açıkça görüldü.
Hastaya COVID-19 teşhisi konmuş ve soğuk algınlığı benzeri ateş, öksürük ve nefes darlığından oluşan semptomlardan başka bir sıkıntısı olmadığı için başka bir hastanede karantina altına alınmıştı. Ancak birkaç gün içinde durumu hızla kötüleşmeye başladı.
İlk gittiği hastanedeki doktorlar, adamı solunum cihazına bağladılar, ancak bu yeterli olmadı ve hasta George Washington Üniversitesi'ne transfer edildi.
Mortman ve ekibi, adamın ciğerlerinin taramasını ve göğüs boşluğunu 360 derecede üç boyutlu olarak yeniden yaratan bir sanal gerçeklik videosuna dönüştürdü.
Dr. Mortman, "Virüs bulaşmış, anormal akciğer dokusu ile daha sağlıklı komşu akciğer dokusu arasında bu kadar keskin bir kontrast olduğu çok çabuk ortaya çıkıyor '' dedi.
Videoda, bazı akciğer dokuları açık ve yarı saydam mavi ile renklendirildi. Bronş ağacı - akciğere doğru ve akciğer boyunca uzanan hava yolları sistemi - çoğu yerde daha koyu bir maviyle gösteriliyor.
Ancak yeşil renkli iltihaplı doku, her iki akciğer boyunca birçok yerde açıkça görülebilir.
Dr. Mortman, "Bu görüntüleri anlamak için doktor olmanıza gerek yok" dedi.
İşte gelmiş geçmiş en iyi 13 virüs konulu film
Koronavirüse yakalanan ünlüler kimler?
Corona Virüs Salgınını Anlık Takip Edebileceğiniz 4 Canlı Harita
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın