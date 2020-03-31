Korkunç tahribat! Koronavirüslü akciğeri sanal gerçeklik ile görüntülediler

Koronavirüslü hastanın akciğerlerini sanal gerçeklik ile görüntülediler. Koronavirüsün hafif elirtilerini göstermesine rağmen hastanın akciğerleri görüntülendiğinde, virüsün yarattığı ağır tahribat gözler önüne serildi. Doktorun "Bu görüntüleri anlamak için doktor olmanıza gerek yok" sözleri, tahribatın ne denli büyük olduğunu anlatıyor.

Korkunç tahribat! Koronavirüslü akciğeri sanal gerçeklik ile görüntülediler

Koronavirüs'ün Sanal gerçeklik videosu, koronavirüsün 50'li yaşlarındaki Amerikalı bir hastanın akciğerlerine nasıl zarar verdiğini ortaya koyuyor, hem de hafif belirtiler gösterdikten sadece birkaç gün sonra.

50 yaşlarında koronavirüsü olan bir adam, yalnızca hafif semptomlar yaşamaya başladıktan sadece birkaç gün sonra ağır hastalandığında George Washington Üniversitesi'ne transfer edildi.

George Washington Üniversitesi'ndeki doktorlar, hastanelerine nakledilen bir COVID-19 hastasının akciğerlerini görselleştirmek için 360 derece sanal gerçeklik teknolojisini kullandılar.

Doktorlar adamın akciğerlerinin 360 derece, 3D görüntüleri aldılar. Göğüs boşluğunun VR videosunda, her iki ciğerine de yayılan bulutlu enfeksiyon yeşil renkle gösteriliyor.

Ürkütücü sanal gerçeklik videosu, koronavirüsün akciğerlerde nasıl hızla yayıldığını ve uzun vadeli hasara sebep olma ihtimalini ortaya koyuyor.

Görüntülerin alınmasından sadece birkaç gün önce, 50'li yaşlarının sonlarında olan hasta, hiçbir semptom göstermiyordu.

Ancak hastanede göğüs cerrahisi şefi Dr. Keith Mortman'ın bakımına geldiğinde, hastalık çoktan akciğerlerde tahribata başlamıştı ve yapılan görüntülemede bulutlu, yeşil hasarlı doku yığınları olarak açıkça görüldü.

Hastaya COVID-19 teşhisi konmuş ve soğuk algınlığı benzeri ateş, öksürük ve nefes darlığından oluşan semptomlardan başka bir sıkıntısı olmadığı için başka bir hastanede karantina altına alınmıştı. Ancak birkaç gün içinde durumu hızla kötüleşmeye başladı.

İlk gittiği hastanedeki doktorlar, adamı solunum cihazına bağladılar, ancak bu yeterli olmadı ve hasta George Washington Üniversitesi'ne transfer edildi.

Mortman ve ekibi, adamın ciğerlerinin taramasını ve göğüs boşluğunu 360 derecede üç boyutlu olarak yeniden yaratan bir sanal gerçeklik videosuna dönüştürdü.

Dr. Mortman, "Virüs bulaşmış, anormal akciğer dokusu ile daha sağlıklı komşu akciğer dokusu arasında bu kadar keskin bir kontrast olduğu çok çabuk ortaya çıkıyor '' dedi.

Videoda, bazı akciğer dokuları açık ve yarı saydam mavi ile renklendirildi. Bronş ağacı - akciğere doğru ve akciğer boyunca uzanan hava yolları sistemi - çoğu yerde daha koyu bir maviyle gösteriliyor.

Ancak yeşil renkli iltihaplı doku, her iki akciğer boyunca birçok yerde açıkça görülebilir.

Dr. Mortman, "Bu görüntüleri anlamak için doktor olmanıza gerek yok" dedi.

İşte gelmiş geçmiş en iyi 13 virüs konulu film

Koronavirüse yakalanan ünlüler kimler?

Corona Virüs Salgınını Anlık Takip Edebileceğiniz 4 Canlı Harita

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Teams'e geçen kazanıyor!

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte seyahat izin belgesi başvuru işlemleri
3 Nisan 2020 BİM aktüel kataloğunda televizyon ve kablosuz kulaklık fırsatı
A101 2 Nisan 2020 aktüel kataloğunda cep telefonu ve televizyon dikkat çekiyor
Evde verimli ofis ortamı kurmanın yolları neler?
Günün En çok Okunanları
Coronavirüs Salgını, Mobil Operatörleri Beklemedikleri Yerden Vurdu
İşte iMac'in Görünümünü Aratmayan Çinli iMac Klonu
İşitme Engelli Çocuklar İçin Evden Eğitime Destek
IMEI Kodu Nedir, Neden Not Etmelisiniz?
LG'den, G Serisi Telefonları ve Beklenen G9 Hakkında Sürpriz Karar

 

 