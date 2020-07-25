Oyun Devi Ubisoft, PS5 ve XSX Oyunları Hakkında Büyük Bir Müjde Verdi

Ubisoft, son gelir duyurusunda oyuncuları sevindirecek bir müjde verdi: Sonbahar aylarında satışa sunulacak olan yeni nesil konsol oyunlarının fiyatlarında bir artış olmayacak. Yani, Assassin's Creed Valhalla ve Watch Dogs: Legion gibi oyunlar PlayStation 5 ve Xbox Series X üzerinde şu anda var olan platformlarla aynı fiyata, yani 60 dolara satılacak. Take-Two ise, NBA 2K21'in temel PS5 ve XSX sürümlerinin fiyatlarını 70 dolar olarak belirlemişti.
Ayrıca firma, bir sonraki Ubisoft Forward oyun tanıtım etkinliğinin Eylül ayında gerçekleşeceğini de açıkladı. Etkinliğin ilk bölümü Haziran ayında gerçekleştirilmişti ve baş finans görevlisi Frédérick Duguet'in söylediğine göre büyük bir başarı elde etmişti.
Video Games Chronicle'ın söylediğine göre Duguet, duyuru sırasında yaptığı konuşmada Ubisoft Forward'ın büyük bir adım olduğunu ve hayranların tepkisinin oldukça olumlu olduğunu söyledi: "Bu etkinlik sırasında, daha önceki E3 konferanslarını aşan, rekor yükseklikte aynı anda izlenme zirvesine ulaştık."
Firmanın liderleri, son zamanlardaki taciz ve görevi kötüye kullanma skandallarını da tartıştılar. Hem duyuru sırasında hem de gelir raporu içerisinde Ubisoft, konu hakkında daha önce altını çizdiği bazı noktaları bir kez daha belirtti. Firma gizli bir üçüncü parti bildirim sistemi kurdu ve bir iş yeri kültürü lideri atadı.
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