ABD'den Avustralya'ya Uçan Güvercin İçin Önce "İnfaz Kararı", Sonra Af

2021'in şimdiye kadar yaşanan en acayip olayı: ABD'den Avusturalya'ya kadar bir şekilde uçtuğu iddia edilen güvercin, önce ülkede "ölüm cezasına" çarptırıldı; sonra "infaz kararı" geri çekildi.