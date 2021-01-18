ABD'den Avustralya'ya Uçan Güvercin İçin Önce "İnfaz Kararı", Sonra Af

2021 yılının acayip hikayelerinden biri, oldukça erken bir tarihte ortaya çıktı. Bir güvercin, Pasifik Okyanusu üzerinden ABD'den Avusturalya'ya kadar ulaştıktan sonra yetkililer tarafından bulunup yaşamına son verilmesi istendi. Buraya kadar bile kulağa çok acayip gelse bile dahası var. Bu bahtsız kuş, aldığı" ölüm cezasından" yine acayip bir şekilde kurtulmayı başardı.
Melbourne'da yaşayan Kevin Celli-Bird isimli bir adam, 26 Aralık gününde arka bahçesinde yorgun bir güvercin buldu. Güvercin, bariz bir şekilde sıkıntı içerisindeydi ve Bird, kuşun bakımını yaptıktan ve ona Joe adını verdikten kısa bir süre sonra güvercinin yaşadığı sorunu öğrendi.
Bird'ün Associated Press'e söylediğine göre, kendisini bulduğu sırada güvercin, arka bahçedeki çeşmeden su içiyor ve kendisini yıkıyordu. Oldukça zayıf gözüktüğü için Bird, bir parça kuru bisküvi parçalayarak kuşun yemesi için bahçeye bıraktı.
Bir gün sonra kuşa bakmak için tekrar bahçeye çıktığında, bacağında belirgin bir mavi şerit olduğunu görebilecek kadar yaklaştı. Yaptığı araştırmalardan sonra Bird, kuşun 29 Ekim'de Oregon'daki bir yarışta kaybolan bir yarış güvercini olduğunu öğrendi.
Uzmanların AP'ye söylediğine göre güvercin, okyanusu geçmek için bir kargo gemisinden faydalanmış ve sonrasında kendisini Bird'ün arka bahçesinde bulmuş olabilir. Avustralya Ulusal Güvercin Derneği sekreteri Brad Turner'ın London Economic'e söylediğine göre daha önce de benzer olaylar Çin'den gelen kuşlarla yaşanmıştı.
Güvercinin ve kendisine yardımcı olan nazik adamın hikayesi hızlı bir şekilde Avusturalya gazetelerine yansıdı ve güvercine yardımcı olan kişinin soyadının da İngilizcede "Kuş" anlamına gelen "Bird" kelimesi olmasının haberi daha da ilgi çekici yaptığı tahmin edilebilir. Ancak haberin duyulmasından sonra Avusturalya Karantina ve Denetleme Hizmeti bu hikayeyi gördü ve kuşun öldürülmesi gerektiğini bildirdi. Bird ile iletişime geçen departman, kuşun "Avusturalya'da yaşamasına izin verilemeyeceğini" söyledi.
Bir departman sözcüsünün BBC tarafından bildirilen bir açıklamada söylediğine göre ithalat sağlık durumu ve test gereksinimlerini karşılamayan evcil hiçbir kuşun, menşei ne olursa olsun, Avusturalya içerisinde kalmasına izin verilmiyor. Avusturalya, ülkeye girenler konusunda oldukça sıkı kurallara sahip ve hatta 2015 yılında, evcil köpeklerini ülkeye getirmesinden dolayı aktris Amber Heard'a karşı bir dava bile açmıştı. Ülkede bu suçun cezası 10 yıl hapse kadar çıkabiliyor.
Bu durum basına yansıyınca, doğal olarak tepkiler de gelmeye başladı. Asıl acayip gelişme de bu sırada gerçekleşti. Avustralyalı yetkililer, kuşun bacağında bulunan şeridi incelediklerini söyleyerek, kuşun "infazını" erteledi. Kısa süre sonra da bu şeridin, gerçeğinin bir kopyası olduğuna karar verdiler. Başka bir deyişle şeridin sahte olduğunu ilan ettiler ve kuşun aslında "Avustralyalı olduğuna" karar verdiler. Böylece Joe da, infazdan kurtuldu.
Bir Avustralyalının bir güvercinin bacağına neden ABD'de yapılan bir yarışta kullanılan şeridin sahtesini bağladığının mantıklı bir açıklaması yok. Belki biri gerçekten bunu yaptı; belki de gelen tepkilerden sonra Joe'nun yaşaması için böyle bir yol tercih edildi. Ama her ne olursa olsun, Joe'nun şu anda mutlu mesut yaşadığını bilmek güzel...
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