Oyun Dünyasını Sallayan Dev Satın Alma: Zynga, Artık Take-Two'nun!

PC oyunları devi Take-Two, yaklaşık 12,7 milyar dolara Zynga'yı satın alarak mobil oyun alanına girmek için büyük bir adım attığını duyurdu. Take-Two, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bioshock ve diğerleri gibi büyük oyunlar üreten Rockstar Games, Codemasters ve 2K'yı zaten bünyesinde barındırıyor. Zynga ise CSR Racing, FarmVille ve Words with Friends gibi popüler mobil oyunları geliştiriyor.
Take-Two, anlaşmanın 6,1 milyar dolar değerinde 12 aylık proforma net rezervasyonlarla sonuçlanacağını ve bunun da dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olacağı anlamına geleceğini söyledi. Take-Two Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Strauss Zelnick, konu hakkında "Bu stratejik kombinasyon, zengin bir yenilik ve yaratıcılık geçmişine sahip pazar lideri, çeşitlendirilmiş bir mobil yayıncılık platformu ile sınıfının en iyisi konsol ve PC serilerimizi bir araya getiriyor" diyor. Ayrıca bu anlaşma, Take-Two'nun iki yıl sonra yılda yaklaşık 100 milyon dolar tasarruf etmesine yardımcı olacak.
Zynga, geçen yılın başlarında Torchlight 3'ün arkasındaki stüdyo da dahil olmak üzere bir satın alma serisi gerçekleştirmişti. Şirket, sıklıkla ve hızla şekil değiştirebilen mobil oyun pazarındaki en popüler oyunları bulmak için geçmişte de bazen satın almalara güvenmişti. Yine de Take-Two, mobil endüstrisinin 2021 yılında 136 milyar dolar gelir elde ettiğini ve şu anda yüzde 8'in üzerinde bir büyüme gösterdiğini, yani elde edebileceği bir gelir bulunduğunu söylüyor. Şirket, artık net gelirlerinin (dijital olarak satılan veya fiziksel olarak satılan net ürün ve hizmet miktarı) yarısını mobil platformun oluşturacağını iddia ediyor.
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