Wi-Fi 6 İçin Yeni Güncelleme Geldi: Artık Çok Daha Hızlı Wi-Fi Olacak!

Wi-Fi 6 standardı ikinci sürüme güncellendi ve artık daha yüksek hız ve yeni özellikler sunuyor!

Wi-Fi 6 daha da hızlandı!

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