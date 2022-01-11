Wi-Fi 6 İçin Yeni Güncelleme Geldi: Artık Çok Daha Hızlı Wi-Fi Olacak!

2019'da, Wi-Fi standardının en yeni ve en hızlı sürümü olan 802. 11ax, yani Wi-Fi 6 standardı kullanıma sunuldu. Şimdi, üç yıl sonra, bu standart daha yüksek performanslı dosya gönderme ve daha iyi güç verimliliğini desteklemek için güncelleniyor. Yenilikler, özellikle pille çalışan Wi-Fi cihazları ve IoT uygulamaları için çok büyük önem taşıyor.
Wi-Fi 6 Release 2 olarak adlandırılan yeni güncelleme, geliştiricilerin kullanabileceği bir dizi başka yenilik de içeriyor. Yeni özellikler tüm Wi-Fi bantlarında (2,4, 5 and the 6GHz) kullanılabiliyor. Bu yılın sonunda standardın yeni Wi-Fi cihazları ile birlikte geleceğini söylemek mümkün. Dahası, pazardaki bazı ürünler halihazırda bir yazılım güncellemesi ile bu yeni standardı destekleyebilecek.
Yeni güncellemenin en büyük avantajlarından biri yükleme performansını geliştirmesi. Bu alan uzun süredir sabit kalmıştı. Genelde indirme/yükleme arasında 10/1 oranında bir fark bulunuyor. Bir servis sağlayıcı bu yeni standart ile bu oranı 6/1 e indirebildiğini söylüyor. Yeni geliştirmeler ile beklentilerinin 2/1 e çıkmak olduğunu da belirtiyor.
Verimlilik cephesinde, Wi-Fi 6 Release 2, orijinal Wi-Fi 6'ye göre daha kısa uyanma süresi, uzun uyku süresi ve dinamik çok kullanıcılı güç tasarrufu gibi özelliklerin eklenmesiyle zenginleşiyor. Bu özellikler, pille çalışan Wi-Fi cihazlarının bir erişim noktasına bağlandıklarından güç tasarrufu yapmalarına yardımcı oluyor. Böylece, akıllı ev sensörleri, kameralar ve diğer kablosuz aygıt üreticilerinin daha iyi pil ömrü elde etmesi mümkün olacak.
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