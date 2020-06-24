Oyun Dünyasının Kalbi INTEL ESL Gaming Fest ile İzmir'de Atacak!

Türkiye'nin en büyük oyun ve espor etkinliği INTEL ESL Gaming Fest ve büyük ödüllü girişimcilik yarışması "Next Game Startup" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı basın toplantısı ile tanıtıldı.