Samsung QLED TV İçin Önemli Göz Güvenlik Onayı Alındı!

Samsung QLED TV'ler, önde gelen göz sağlığı sertifikasyon kurumlarından güvenlik onayı aldı.

Samsung QLED TV İçin Önemli Güvenlik Onayı Alındı!

Samsung Electronics yaptığı açıklamada, QLED 8K ve 4K TV modellerinin ABD'nin önde göz sağlığı sertifikasyon şirketlerinden Underwriters Laboratories'ten (UL) "fotobiyolojik LED riski yoktur" onayı ve Almanya'daki Verband Deutscher Elektrotechniker'den (VDE) "göz güvenliği" sertifikası aldığını duyurdu. Samsung, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun (IEC) fotobiyolojik güvenlik ve göz standartları kapsamındaki sınıflandırmalar temelinde, QLED TV'lerinden yayılan çeşitli ışık türlerinin herhangi bir fotobiyolojik LED riski oluşturmadığını kanıtlayan onaylar alan TV sektöründeki ilk şirket oldu.

Her iki sertifikasyon kurumu da Samsung'un 2020 QLED TV serisinde en parlak ışığı yayan 65Q900T 8K ve 65Q90T 4K modellerindeki mavi ışığı, ultraviyole ışınları ve kızılötesi ışınları test etti.

Samsung Electronics Görsel Ekran Bölümü Başkan Yardımcısı Yong Hoon Choi, "Samsung QLED TV'ler etrafa yüksek düzeyde ışık ve parlaklık yaysa da tümüyle sürükleyici bir izleme deneyimi sunarken görme duyusunu da koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu çabalarımızın UL ve VDE tarafından tanınmasından mutluyuz. Ürünlerimizi geliştirirken müşterilerimizin güvenliğini en önemli önceliğimiz olarak görmeye devam edeceğiz." dedi.

Samsung'un QLED 8K ve 4K TV serisiyle ilgili daha fazla bilgi için www.samsung.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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