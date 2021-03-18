Oyun Sektörüne Yön Verecek Önemli Ortaklık

Oyun sektöründe farklı alanlarda önemli tecrübelere sahip yöneticiler tarafından kurulan DIGI Game Startup Studio ve Türkiye'nin en aktif oyun hızlandırıcısı Game Factory ortak oldu.

Oyun Sektörüne Yön Verecek Önemli Ortaklık

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