Oyunculara Kötü Haber: NVIDIA RTX 3080 Dakikalar İçinde Tükendi

NVIDIA kısa bir süre önce yeni nesil ekran kartlarını tanıtmış ve oyunculardan tam not almıştı. Özellikle RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartlarıyla yoğun ilgi gören ABD'li şirket, yeni ekran kartı RTX 3080'i satışa sunar sunmaz stokların tükendiğini duyurdu.
Şu an NVIDIA'nın resmi web sitesine girip baktığınızda, RTX 3080'in stoklarda kalmadığını görebiliyorsunuz. Yalnızca dakikalar içinde tükenen RTX 3080 ekran kartı satın almak isteyen oyuncular ise, gelen haberlere göre kart yeniden satışa çıkar diye sürekli olarak sayfayı yeniliyormuş. Durum yalnızca NVIDIA'nın resmi sitesi için geçerli değil. Şu an Amazon, Best Buy ve Newegg'de de durum aynı.
Öte yandan İngiltere'de de benzer şekilde stok problemi mevcut. Ülkeden, oyuncuların yeni kartı güç bela bulabildiği haberleri yükselirken, RTX 3080 Türkiye'de ise henüz satışa sunulmuş değil.
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