Oyunların Neden Olduğu 5 Gerçek Sakatlık

Oyunlar, gerçek dünyayı bir süre unutup eğlenmeniz için harika bir yol. Üstelik oyun oynamak çoğu zaman boş bir uğraş değil; oyun oynamanın birçok faydasının olduğu biliniyor. Bununla birlikte aşırıya kaçarsanız, çeşitli sağlık problemleri ve sakatlıklarla karşılaşabilirsiniz.
Bilgisayar oyunları nedeniyle oluşan rahatsızlıkların başında karpal tünel sendromu ve boyun ağrısı geliyor. Bu yazıda oyun sakatlıklarının bazıları üzerinde duracak ve bunları nasıl önleyebileceğinizi açıklayacağız.
1. Görme Sendromu
Sadece oyunlara has olmayan bu sağlık sorunu, herhangi bir ekrana çok uzun bakmak sonucunda ortaya çıkabiliyor. Ekran başında gözlerini dinlendirmeden üç saatten fazlasını geçirenlerin yüzde 90'ı, bu sorunla karşı karşıya kalabiliyor. Sorun, gözlerin kuruması, bulanık görme, baş ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.
En iyi çözüm, saatlerce oyun oynamamaktan geçiyor. Gözlerinizi dinlendirmek için oyun oynarken 20 dakikada bir, yaklaşık 6 metre uzaklıktaki bir nesneye 20 saniye bakmanızda da fayda var (Amerikan ölçü birimleriyle bu, 20-20-20 kuralı olarak biliniyor).
2. Boyun ve Sırt Ağrısı
Özellikle sandalyenizde beliniz bükülmüş bir biçimde oturuyorsanız, kemikler ve eklemlerinizde bir baskı oluşacaktır. Bu nedenle başta sırt ve boynunuzda olmak üzere tüm vücudunuzda bir ağrı hissedebilirsiniz.
Vücudunuzu zinde tutmak için her gün egzersiz yapmanızda fayda var. Bu mümkün değilse, en azından her yarım saatte bir ara verin ve biraz yürüyün.
Oyun oynarken dik oturmaya, TV veya monitörün göz hizasında olmasına, kollarınızın 90 derece olmasına ve ayaklarınızı zemine düz bir şekilde koymaya özen gösterin. Vücudunuza destek veren sandalyeler, bu sorunla başa çıkmada yardımcı olabilir.
3. Karpal Tünel Sendromu
Karpal tünel sendromu bilekte kemik ve bağların daralması anlamına geliyor ve bu, kolunuzun üst tarafından avuç içine kadar uzanan sinirin sıkışması demek.
Uzun süre fareyle tıklamak, klavyeyle yazmak, oyun kolunu uzun süre tutmak, karpal tünel sendromuna yol açabilir. Sorun, ellerinizde hissizlik ve ağrı şeklinde ortaya çıkabilir.
Bileğinizi düz tutmak için geceleri bir bilek ateli giyebilirsiniz. Dikey fare gibi ergonomik donanımlar, bileğinizdeki yükü azaltabilir.
4. Epilepsi Nöbeti
Birçok oyunun epilepsi uyarısıyla başladığını fark etmişsinizdir. Sadece ışığa duyarlılığınız varsa durumunda nöbet riski altındasınız. Oyunlar, devamlı olarak yanıp sönen veya karşıt renklerin bir arada olduğu görüntüleri ekrana yansıtabiliyor. Bazı oyunlar, nöbete neden olabilecek öğeleri kapatmanıza izin veriyor, bu yüzden ayarları kontrol etmenizde fayda var.
Oyun oynarken nöbet geçirme riski düşük olsa da, bir risk var. Bu riskin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, bir doktorla görüşün.
5. Aşırı Şişmanlık
Oyunlara aşırı düşkün olan bazı oyuncuların, aç olmasalar bile bilgisayar başında çok fazla yediğine dair bazı kanıtlar var. Bu sorundan korunmanın en iyi yolu, egzersiz yapmaktan geçiyor. Virüs salgını sırasında olmasa da, her şey normale döndüğünde dışarı çıkın, koşun veya başka bir spor aktivitesi yapın. Dans veya egzersiz gibi fiziksel aktivitelerde yol gösteren oyunları da deneyebilirsiniz.
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