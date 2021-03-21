Özel Instagram Sürümü Geliyor: 13 Yaş Altındakiler de Instagram Kullanacak!

BuzzFeed News tarafından yayınlanan bir habere göre Facebook, 13 yaşın altındakiler için özel bir Instagram sürümü üzerinde çalışıyor. Bilindiği Instagram, şu an 13 yaş sınırına sahip ve 13 yaşın altındakiler, Instagram kullanamıyor.
BuzzFeed bu haberi, Facebook içerisindeki bir şirket içi yazışmaya dayandırıyor. Haberde, Instagram'dan Vishal Shah'ın şirket içi bir mesaj panosuna şunları yazdığı söyleniyor: "İleriye dönük olarak, gençler için hizmet sunmak Instagram için bir öncelik. Bu yüzden, gençler için sorunsuz bir Instagram deneyimi sunmayı öncelik listemize eklediğimizi duyurmaktan heyecan duyuyorum. Topluluk Ürün Grubu içinde iki alana odaklanacağız. İlki gençler için mümkün olan en güvenli deneyimi sağlamak için bütünlük ve gizlilik çalışmalarımızı hızlandırmak. İkincisi ise, 13 yaşın altındaki kişilerin Instagram'ı ilk kez güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayan bir Instagram sürümü oluşturmak."
İsmi açıklanmayan bir Facebook yetkilisinin yaptığı açıklama da, bu özel Instagram sürümünün gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor. Çocukların, Instagram kullanmak için ailelerinden izin istediklerini bildiklerini söyleyen yetkili, Messenger Kids'de yaptıklarını Instagram için de yapabileceklerinin altını çiziyor.
Henüz çocuklar için yayınlanacak özel bir Instagram sürümü, Facebook tarafından resmi olarak onaylanmış değil. Ama açıklamalara bakılırsa, böyle bir sürüm çok yakında karşımıza çıkabilir.
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