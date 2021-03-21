Özel Instagram Sürümü Geliyor: 13 Yaş Altındakiler de Instagram Kullanacak!

Instagram'ın, 13 yaşından küçükler için özel bir Instagram sürümü üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Üstelik açıklamalara bakılırsa, bu iddia çok yakında gerçeğe dönüşebilir.