Panasonic, en çok satan tamamen dayanıklı TOUGHBOOK G2 tabletinin 5G desteğine sahip olacağını duyurdu. TOUGHBOOK G2'nin en zorlu koşullarda yüksek bağlantı hızına ihtiyaç duyan mobil çalışanlar için ideal olan 5G desteği, Şubat 2022'den itibaren cihazlarda yer alacak.
Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler İş Birimi Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Dirk Weigelt, konuyla ilgili şunları söylüyor: "5G ağının her geçen gün Avrupa'nın farklı bölgelerinde aktif hale geldiği bu dönemde mobil çalışanlar yeni nesil kurumsal uygulamaları için 5G desteğine sahip popüler TOUGHBOOK G2'yi kullanabilecek. Böylece ambulans personeli hastaneye daha kısa zamanda varabilmek için çalışırken doktorlara hasta hakkında videolu brifing iletebilecek. Araç onarım uzmanları, tamir edeceği kamyonlarda kullanılan işletim sistemlerini hızla indirebilecek, sorunları teşhis edebilecek ve işletim sisteminin yeni sürümlerini aracı garaja sokmadan yükleyebilecek. Bu sayede onarımlarda zamandan ve maliyetten de tasarruf edebilecek."
Avrupa'da bulunan 5G Observatory, Ekim 2021 itibariyle ticari 5G hizmetlerinin 25'i AB'de olan toplam 27 ülkede aktif olduğunu ve kullanıcılara sunulduğunu aktarıyor.
En uygun iş arkadaşı
Sahadaki çalışanlar için eSIM ve uzun süre kullanılacak kablosuz iletişim özellikleri gibi yeni özelliklerinin yanı sıra artırılmış performans, iki katı daha fazla RAM ve depolama sayesinde TOUGHBOOK G2 mobil çalışanlar için en uygun cihaz haline geliyor. Ek USB Type-A ve Type-C ® bağlantı noktasına sahip opsiyonel arkadan aydınlatmalı klavye ile donatılan cihaz, farklı şekillerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Sunum yaparken veya taşırken normal bir dizüstü bilgisayar haline gelebiliyor ve masaya veya bir araca montajlanabiliyor. Bu özelliği ile TOUGHBOOK G2 hem TOUGHBOOK G1'in hem de TOUGHBOOK 20'nin başarısını ileriye taşıyor.
Erişilebilirlik
5G opsiyonlu en yeni nesil TOUGHBOOK G2, WiFi ve 4G modeliyle birlikte Şubat 2022'de satışta olacak.
Panasonic, TOUGHBOOK G2'nin 5G'yi Duyurdu
Panasonic en çok satan dayanıklı tableti TOUGHBOOK G2'nin 5G'yi destekleyeceğini duyurdu.
Panasonic, en çok satan tamamen dayanıklı TOUGHBOOK G2 tabletinin 5G desteğine sahip olacağını duyurdu. TOUGHBOOK G2'nin en zorlu koşullarda yüksek bağlantı hızına ihtiyaç duyan mobil çalışanlar için ideal olan 5G desteği, Şubat 2022'den itibaren cihazlarda yer alacak.
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