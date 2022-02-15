Kripto Para Hacker'ları Morgan ve Lichtenstein İçin Yeni Karar!

ABD'li bir yargıç, büyük kripto para hack ve aklama olayının kahramanları arasında bulunan ve Razzlekhan olarak bilinen Heather Morgan'ın kefaletle serbest bırakılması gerektiğine karar verdi. Morgan ve kocası Ilya Lichtenstein, geçen hafta başka bir yargıç tarafından kefaletle serbest bırakılmış, ancak hükümet, çiftin potansiyel olarak milyonlarca dolar değerindeki ele geçirilmemiş Bitcoin'i kaçmak için kullanabileceğini söyleyerek önceki karara göre acil bir erteleme kararı aldırtmıştı.
Pazartesi günkü duruşma, salıverilme emrini gözden geçirmek ve daha fazla kovuşturma ve savunma kanıtını değerlendirmek için gerçekleşti. Mahkeme başkanı, kefaletle serbest bırakılması halinde Morgan'ın duruşmasını evde bekleyebileceğine karar verdi, ancak eşi Lichtenstein'ın tutukluluğunu bozmadı. Yani Lichtenstein gözaltında kalmaya devam edecek.
Çift, 2016 Bitfinex hack'inde çalınan 119.754 Bitcoin'in bir kısmını aklamaya çalıştıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. Hükümet bu kripto paranın çoğuna (geçen hafta yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde) el koymuş olsa da, mahkeme belgelerinde henüz ele geçiremediği milyonlarca dolar değerinde kripto para olduğunu iddia ediyor.
Tutuklanmasının ardından Morgan, Razzlekhan adı altında rap müzik, video ve moda içeriği yayınladığı keşfedildikten sonra sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müzik videolarından özellikle ürkütücü anların klipleri, tutuklanmasının haberinden bu yana çevrimiçi olarak paylaşıldı.
Çiftin avukatı, birkaç nedenden dolayı kaçmalarının olası olmadığını savunuyor. Bunlardan ilki, Morgan'ın şu anda ameliyat sonrası iyileşme sürecinde olması. Ayrıca, kaçmak isteselerdi, tutuklanmadan önceki bir veya iki hafta içinde bunu yapacakları iddia ediliyor.
Yargıç, Lichtenstein'ın kefaletle serbest bırakılmayacağını söylüyor çünkü hükümetin kanıtları, fonların büyük ölçüde kontrolünde olduğunu iddia ediyor. Morgan'ın, kaçmasına yardımcı olacak fonlara erişiminin daha az olası olduğu düşünülüyor.
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