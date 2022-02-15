Kripto Para Hacker'ları Morgan ve Lichtenstein İçin Yeni Karar!

Büyük kripto para hack'inin sorumlusu olarak görülen ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Heather Morgan ve Ilya Lichtenstein çifti için yeni karar: Biri serbest kaldı; diğer parmaklıklar ardında yaşamaya devam ediyor!