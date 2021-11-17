Pandeminin Kralı James Bond: No Time to Die, 7. Haftasını Zaferle Kapattı!

COVID-19 salgını boyunca önemli bir darbe alan sinema sektöründe işler yoluna girmeye başladı. Son James Bond filmi olan No Time to Die, geride bıraktığı 7 haftanın sonunda "pandeminin kralı" olduğunu, elde ettiği hasılatla kanıtladı!

Pandeminin kralı, No Time to Die oldu!

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