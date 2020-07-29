Parolanız Çalınırsa Dark Net'te Kaç Lira Eder Hiç Düşündünüz mü?

Siber güvenlik kuruluşu ESET'in elde ettiği bilgilere göre, 15 milyardan fazla çalıntı oturum açma bilgisi, karanlık ağda (Dark Net) satışa sunuluyor. Peki, parolanız çalınsa Dark Net'te ne kadar ederdi? İşte cevabı