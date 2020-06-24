PC'nizde Açılmayan Videoları Nasıl Açabilirsiniz? İşte Bunun 5 Yolu...

Açamadığınız bir video dosyası mı var? Bunun nedeni kullandığınız yürütücü, dosyadaki bir sorun veya eksik codec'ler olabilir. Bazen Dijital Haklar Yönetimi (DRM) de videoyu çalmanızı engelleyebilir.
Çoğu zaman bu sorunların üstesinden gelmeniz ve videoyu izlemeniz mümkün. Aşağıdaki 5 maddede codec'ler, hata kodları ve diğer sorunlarla nasıl başa çıkacağınız konusunda size yardımcı olmaya çalışacağız.
1. Video Dosyasının Uzantısına Bakın
Videolar çoğunlukla .avi, .wmv, .mp4 veya .mkv gibi uzantılarla gelirler, ancak bunların dışında birçok video uzantısı da mevcut. Bazı durumlarda uzantının değiştirmiş olması, dosyanın açılmasını engelleyebilir. Bu durumda orijinal uzantıyı not edip, dosya uzantısını bu tanınan uzantılardan biriyle değiştirmeyi deneyin. Bunun için deneme yanılma yolunu izlemeniz gerekecek. Bu yöntem genellikle işe yaramasa da, denemekte fayda var.
2. VLC Media Player'ı Yükleyin
Microsoft, maliyetleri düşürmek için bazı codec'leri Windows'a dahil etmiyor. Bu nedenle Windows 7 ve 8'de çalışan bir video, Windows'un Filmler ve TV uygulamasında çalışmayabilir. Çözüm ise oldukça basit; VLC Media Player'ı yükleyin. Videoyu büyük ihtimalle VLC ile açabileceksiniz.
İndirin: VLC Media Player (ücretsiz)
3. En Son Codec'leri Yükleyin
Her tür videoyu çalabilmek için iki şeye ihtiyacınız var: Bir medya yürütme yazılımı ve gerekli codec. Codec'ler, en basit tanımlamayla videoyu görüntülenebilir hale getiren yazılımlardır. Codec'lerin çoğu, video oluşturmak için de kullanılabilir.
VLC Media Player codec'lerle birlikte geldiğinden, çoğu video türünü açabiliyor. Ancak farklı bir medya yürütücüsü kullanıyorsanız ve geçiş yapmak istemiyorsanız, K-Lite Codec Pack ile gerekli tüm codec'leri yükleyebilirsiniz.
İndirin: K-Lite Codec Pack (Ücretsiz)
4. DRM Sorunları
Bazı video dosyaları, belirli bir medya yürütücü ile çalışacak biçimde kilitlenmiş olabilir. Bu duruma en çok M4V video biçiminde (MP4'ün DRM ile kodlanmış sürümü) rastlanır. M4V yalnızca Apple'ın medya yürütme yazılımında açılacaktır. Dolayısıyla video dosyalarını satın almak için Apple'ın hizmetini kullandıysanız, onu görüntülemek için Apple'ın yazılımını kullanın.
Dosya bozuk ise, iTunes'taki satın almanızı bularak yeniden indirebilirsiniz.
5. Bozuk Video Dosyalarını Kısmen Görüntüleyin
Windows 10'da MOV ve MP4 dosyalarını açarken 0xc00d36e5 veya 0xc00d36c4 hatasıyla karşılaşabilirsiniz. Hata kodunun yanında genellikle "Bu öğe çalınamıyor, lütfen içeriği yeniden edinin" mesajı görüntülenir.
Bu hatayı atlatmak için yine VLC Media Player'ı kullanabilirsiniz. Bozuk dosyayı kısmen görüntüleyebilirsiniz, ancak tam olarak açmak için sağlam dosyayı yeniden indirmeniz gerekecektir.
Bu arada, 0xc00d36e5 hatasının donanımsal sorunlar gibi farklı faktörlerden dolayı da ortaya çıkabildiğini söyleyelim.
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