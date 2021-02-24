PC Dünyasında Bir Dev Satın Alma Daha: HP, HyperX'i Satın Alıyor...

Kingston'un oyunculara özel ürettiği ürünleri için kullandığı HyperX markası, sürpriz bir satın alma ile PC devi HP'ye geçiyor. Bu sürpriz satın alma hakkında bilmeniz gereken her şey haberimizde...