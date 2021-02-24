PC Dünyasında Bir Dev Satın Alma Daha: HP, HyperX'i Satın Alıyor...

Kingston'un oyunculara özel ürettiği ürünleri için kullandığı HyperX markası, sürpriz bir satın alma ile PC devi HP'ye geçiyor. Bu sürpriz satın alma hakkında bilmeniz gereken her şey haberimizde...

HP, HyperX'i Satın Alacağını Duyurdu

HP, Kingston'un oyun kolu olarak görev yapan HyperX'i satın alacağını duyurdu. HyperX, zaten HP'nin OMEN serisi oyun sistemlerinde kullandığı markalardan biriydi ve görünüşe göre artık, şirketin kendi bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek.

HP CEO'su Enrique Lores, satın alma hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "HyperX, ürettiği çevre birimleri ile dünya çapında güvenilir bir isim ve bu isme, HP ailesine merhaba diyoruz. Gelişen çevre birimleri pazarında çok fazla imkan ve fırsat bulunduğunu görebiliyoruz ve HyperX ile birlikte, yeniliklere ve gelişime daha fazla odaklanma imkanı bulacağız."

HP'nin oyun kolu, OMEN markası ile biliniyor. OMEN yelpazesi altında komple oyun bilgisayarları ile birlikte, çeşitli çevre birimleri de piyasaya sürülüyor. HyperX'in de bu yelpazeye eklenmesi ile birlikte, OMEN markasında nasıl değişiklikler göreceğimizi kestirmek şu an için pek kolay değil.

HP, HyperX'i satın almak için Kingston'a 425 milyon dolar ödeyecek. Ancak oyunculara özel olarak üretilen RAM, flash bellek ve SSD gibi ürünler yine Kingston tarafında kalacak. Bu da HP'nin, bu satın almayı daha çok klavye, fare ya da kulaklık gibi çevre birimlerini düşünerek yaptığını gösteriyor.

Satın almanın, gerekli onayların çıkması sonrasında, bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda resmiyet kazanacağı düşünülüyor.

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