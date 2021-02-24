Ünlü Tablodaki Gizemli Mesajın Sırrı, Sonunda Çözüldü

Norveç Ulusal Müzesi tarafından gerçekleştirilen yeni taramalar, Edvard Munch'ın "The Scream" (Çığlık) adlı tablosundaki gizli mesajın sanatçının kendisi tarafından yazıldığını doğruladı.
1893 yılında "Der Schrei der Natur" (The Scream of Nature – Doğanın Çığlığı) adı ile çizilen ve acı içinde gibi gözüken bir adamın çığlığını içeren resim, Dünya'daki en bilinen tablolardan biri. Munch bu resmin ilhamı geldiğinde bir yürüyüşteydi ve havada, muhtemelen Krakatoa'nın patlamasından kaynaklı, canlı kırmızı ışıklar gördü. Ressam, resim hakkına yaptığı bir konuşmada "iki arkadaşımla bir patikada yürüyordum – güneş batıyordu – aniden gökyüzü kan kırmızısına döndü – yorgun hissederek duraksadım ve çite yaslandım – mavi-siyah fjord ve şehrin üzerinde kan ve alevden diller vardı. Arkadaşlarım yürümeye devam etti ve ben orada kaygı ile titreyerek kaldım – ve doğadan sonsuz bir çığlığın geçtiğini hissettim."
Resmin sol üst köşesinde, resim bittikten sonra kurşun kalemle yazılmış ufak bir mesaj bulunuyor ve bu mesajda "Sadece çılgın bir adam tarafından çizilebilirdi" yazıyor.
Müzede 2022 yılında yapılacak bir gösterim öncesi resim, bu yazıyı kimin bıraktığını belirlemek için kızılötesi teknoloji ile analiz edildi. Daha önce geçen yıllar içerisinde bu yazının bir vandalizim örneği olarak, sanata saygısı olmayan biri tarafından yazıldığı önerilmişti. Sanatçının notları ile yapılan karşılaştırma sonucundaysa, yazıyı yazanın kendisi olduğu doğrulanmış oldu.
Ulusal Müze küratörü Mai Britt Guleng'in yaptığı bir açıklamada söylediğine göre yazı şüphesiz bir şekilde Munch'ın kendi yazısı. Hem el yazısının yazılma şekli, hem de Munch'ın Norveç'te resmi ilk defa gösterdiği 1895'te gerçekleşen olaylar aynı yöne işaret ediyor. Müze, bu yazının muhtemelen resmin Kristiania'da (daha sonra Oslo) ilk defa gösterilmesinin ardından yazıldığını düşünüyor. O sergi sırasında insanlar Munch'ın zihin sağlığından şüphe etmeye başlamışlardı ve hatta bir tıp öğrencisi olan Johan Scharffenberg, Munch'ın resimlerinin akıl sağlığının yerinde olmadığının kanıtı olduğunu söylemişti. Bu mesajın, ressam tarafından, kendisi için söylenenlerle dalga geçmek için yazdığı değerlendiriliyor.
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