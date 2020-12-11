PC Dünyasının Sadece Tek Bir Günde En Çok Satılan Oyunu (2 Kere) Değişti

World of Warcraft: Shadowlands (WoW: Shadowlands), ilk gün içerisinde gerçekleştirdiği satış miktarı ile PC oyunları arasında yeni bir rekora imzasını attı. Ama bu rekor çok uzun süreli olamadı; Cyberpunk 2077, Shadowlands'e fark atarak rekoru kolayca ele geçirdi.