PC Dünyasının Sadece Tek Bir Günde En Çok Satılan Oyunu (2 Kere) Değişti

World of Warcraft: Shadowlands (WoW: Shadowlands), ilk gün içerisinde gerçekleştirdiği satış miktarı ile PC oyunları arasında yeni bir rekora imzasını attı. Ama bu rekor çok uzun süreli olamadı; Cyberpunk 2077, Shadowlands'e fark atarak rekoru kolayca ele geçirdi.

World of Warcraft: Shadowlands rekor kırdı!
WoW: Shadowlands

Kısa bir süre önceki bir yatırımcı raporunda World of Warcraft: Shadowlands yayımcısı Activision, popüler MMO'nun en son genişletme paketinin, çıkış yaptığı gün özelinde, ön siparişler de devreye girince şu ana kadar en hızlı satan PC oyunu olduğunu, sadece ilk gün içerisinde 3,7 milyon satışa ulaştığını söylemişti. Shadowlands, bu unvanın bir önceki sahibi olan, ilk gününde 3,5 milyon kopya satmayı başarmış Diablo III'ün (yine bir başka Blizzard Entertainment oyunu) yerini almıştı.

Hatta Activision'ın raporunda belirtilene göre genişletme paketinin yayımına yaklaşan aylar içerisinde ve yayımdan bu ana kadar oyun, hem Batı'da hem Doğu'da, geçtiğimiz on yıl içerisindeki herhangi bir WoW genişletme paketinin aynı dönemine göre en yüksek aylık veya daha uzun süreli oyuncu üyeliğine ulaştı ve bu da başka bir rekor olarak ön plana çıktı.

Cyberpunk 2077

Shadowlands'in Bir Günde Gelen Rekorunu, Cyberpunk 2077 Bir Günde Ele Geçirdi 

Ama Shadowlands'in bu rekoru, ne yazık ki fazla uzun ömürlü olamamış gibi görünüyor. Henüz yayınlanan Cyberpunk 2077, CD Project Red'in açıklamalarına göre tam 8 milyon adet ön sipariş aldı. Bu ön siparişlerin yüzde 59'u PC oyuncularına ait. yani PC özelindeki ön sipariş sayısı 4.7 milyon adet civarında. Bu da, 3.7 milyon satışa imza atan Shadowlands'in kısa süren rekorunu, fark atarak ele geçirdiği anlamına geliyor.

Yine de, pek çok kez öldüğü veya ölmek üzere olduğu söylenen 16 yıllık bir MMO olan World of Warcraft için 3,7 milyon adet satışın muazzam bir başarı olduğu rahatlıkla söylenebilir. World of Warcraft'ın bu son genişleme paketinin, 2010 yılındaki Cataclysm'in oyun dünyasının haritasını tamamen değiştirmesinin ardından son on yıl içerisindeki en hırslı paket olduğu yönünde ortak bir kanı var. Shadowlands'in yeni özellikleriyle oyuncu deneyimi üzerinde Cataclysm ile benzer bir etki yaratıp yaratmayacağını ise zaman gösterecek.

Cyberpunk 2077 ise yeni bir oyun ama son yılların en fazla beklenen oyunlarından biri olduğu gerçek. İlk izlenimler oyunun beklentilere karşılık verdiği yönünde olsa da, Cyberpunk 2077'in oyun tarihine ne şekilde geçeceğini yine zaman gösterecek.

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