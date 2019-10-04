PC'de Oyun Oynamak İçin Ne Kadar RAM Gerekli?
Bilgisayarda iyi bir oyun deneyimi için ne kadar RAM'e ihtiyacınız var? Oyun sistem gereksinimleri yanıltıcı mı? Test ettik!
- Ercan Uğurlu
Geçen yıldan beri veya daha uzun süredir PC oyunları için sistem gereksinimlerine dikkat ediyorsanız, muhtemelen pek çoğunun oldukça "lezzetli" özellikleri istediğinizi fark etmişsinizdir. Eğer 4K'ya uygun içerik üretecek ve üst seviye PC oyunlarını rahatlıkla oynatabilecek kapasitede bir bilgisayar istiyorsanız, karşınıza 40 bin dolarlık makineler de çıkabilir. Neyse ki, çoğu "sistem gereksinimleri" biraz fazla abartılmış olduğundan, oyunlar için yazılan bu sistem özelliklerine her zaman uymanız gerekmiyor.
Bu bahsettiğimiz "şişirilen" sistem gereksinimlerinde özellikle RAM üzerinde gereksiz kalem yuvarlamalarına şahit oluyoruz. Mesela piyasaya son çıkan Call of Duty oyunu için, oyunculara sistemlerinde 16 GB kapasitede RAM bulundurmaları tavsiye ediliyor. Peki, bu gerçekten gerekli mi?
Aslında 16 GB RAM'e ihtiyacınız yok
Oyun oynamak için 16 GB RAM'e ihtiyacınız olup olmadığını test etmek için bir AMD Ryzen 3900X ve bir RTX 2080 Ti ile test sistemimizde 8 GB RAM seti (çift kanallı – 4 GB) kullandık ve tüm testlerimizi 4K'da (3840x2160) gerçekleştirdik.
Metro Exodus ve Middle Earth'te yaptığımız testlerde bu sistem üzerinden 4K'da aldığımız sonuçlar oldukça etkileyici. Metro Exodus'ta minimum 23 FPS, maksimum 34 FPS alırken, Middle Earth'te de minimum 31 FPS, maksimum 74 FPS gibi sonuç almayı başardık.
Peki, bu sistemdeki RAM kapasitesini 16 GB olarak arttıracak olursak, arada ne kadar fark oldu dersiniz? Neredeyse değişmedi bile. 16 GB RAM takılı sistemimizde yine benzer sonuçlar aldık.
16 GB RAM'li senaryoda Metro Exodus'tan minimum 24 FPS alırken, maksimum 36 FPS sonuç aldık. Yine Middle Earth: Shadow of Mordor'da da minimum 31 FPS, maksimum ise 75 FPS sonuç üretildiğini gördük.
Yani aynı sistemde 8 GB RAM ile 16 GB RAM bulundurmanız arasında yalnızca 1 – 2 FPS fark ediyor diyebiliriz. Bu arada RAM kullanımında önemli noktanın, kullandığınız RAM'lerin çift kanal olması gerektiği olduğunu da söyleyelim. Tek kanal 8 GB yerine, 4 GB + 4 GB set şeklinde tercih etmeniz, performans açısından önem arz ediyor.
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