PC Oyuncuları, Dünyanın En Büyük Süper Bilgisayarını Yapmaya Hazırlanıyor

Salad Technologies dünyanın en büyük süper bilgisayarını inşa etmeye yardımcı olmak ve karşılığında ödüller kazanmak için dünyanın her yerinden PC oyuncularının boşta duran ve kullanmadıkları makinelerini ödünç vermeleri için yardım istemiş. Şirketin hayali ise, en büyük süper bilgisayarı üretmek.
Salad, 2018 yılında hayatına başlamasında bu yana 250 binden fazla oyuncu ile çalışmış onların boşta duran bilgisayarları ile açık kaynaklı masaüstü uygulaması aracılığıyla blok zinciri oluşturmuş bir şirket. Şimdi Salad bu konsepti geliştirmek ve ileri bir basamağa taşımak isteme niyetinde.
Şirketin yeni hedefi yine oyuncuların kullanmadıkları bilgisayarları kullanarak yapay zeka geliştirme ve mühendislik gibi gelişmiş hesaplama ile yoğun işlemlere ayrılabilecek bir süper bilgisayar yaratmak. Salad Technologies, bunun için oyun donanımlarını ödünç verebilecek kişilere hediye kartlar ile oyunlar ve abonelikler için kullanabilecekleri dijital ödüller sağlayacak.
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