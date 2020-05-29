PC'de Oyunların Kilitlenmesinin 7 Nedeni ve Çözüm Yolları

Satın aldığınız bir oyunun doğal olarak çalışmasını beklersiniz. Ancak özellikle PC'lerde bazen işler yolunda gitmeyebiliyor ve oyun istediğiniz gibi çalışmayabiliyor. Bunun nedeni bazen oyunun kendisindeki bir sorun olabileceği gibi donanımınızla ilgili bir sorun veya yavaş internet bağlantısı olabilir. Bu yüzden bir oyunun PC'nizde düzgün çalışacağından emin olmak için mümkünse demo sürümünü deneyebilirsiniz.
İşler yolunda giderken unutsak da, Windows'un Olay Görüntüleyicisi kilitlenmelerle ilgili önemli bilgiler içerebiliyor. Bu yazımızda, Minecraft, Apex Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunların muhtemel kilitlenme nedenlerini sıraladık.
1. Donanımınız Minimum Gereksinimlerin Altında
Benzinle giden otomobili dizel ile kullanamayacağınız gibi, PC'nizin yetersiz olduğu oyunları da çalıştırmaması gayet doğal. Bu yüzden yeni bir oyun satın almadan önce sistem gereksinimlerini kontrol etmeyi unutmayın. Bunun için oyunla ilgili Wikipedia sayfasını veya oyunun web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
2. Çok Fazla Overclock
Oyun tutkunlarının birçoğu, sistemlerini overclock ederek işlemcilerinin sınırlarını zorluyorlar. Ancak bazen bir miktar hız artışı, sisteminizin kararlılığının ortadan kalkması anlamına gelebiliyor. Sorunun overclock olmadığından emin olmak için işlemci ve GPU ayarlarını varsayılana döndürmeyi deneyin.
3. Oyun Ayarlarını Doğru Yapın
Özellikle grafik talebi yüksek olan oyunların ayrı bir video ayarları ekranı bulunuyor. Bugünkü bazı oyunlar, ayarlarını otomatik olarak sisteminize göre seçebiliyorlar. Ancak bu her zaman düzgün çalışmıyor. Bu tür bir sorun yaşamadığınızdan emin olmak için oyunun video yapılandırma ekranını açın ve her ayarı bir adım geri alarak oyunu tekrar oynamayı deneyin. Değişiklikler işe yaramazsa, ayarları bir adım daha geri alarak oyun çalışana kadar bu işlemleri tekrarlayın.
Bu çözümün ideal olmadığı doğru. Dolayısıyla grafik performansınız yeterli değilse yeni bir ekran kartı satın almanız gerekebilir.
4. Ekran Kartınız Çok Güç İstiyor
Güçlü ekran kartları, sistemin güç kaynağından bol miktarda güç talep edebiliyor. Güç kaynağınız yeterli değilse veya içi tozla dolduysa, bu güç ihtiyacını karşılamakta zorlanabilir. Güç kaynağınız çok tozluysa ve yeterince havalandırmaya sahip değilse, daha büyük sorunlar yaşamadan önce PC'nizin fişini çekip, onu temizleyin (elbette güç kaynağının içini açmadan, bir hava üfleyiciyle).
5. Yükseltme Zamanı Gelmiş Olabilir
Donanımları yükseltmek maliyetli olduğundan, önce sürücülerinizi güncellemeyi deneyin. Ekran kartı sürücüleri için üreticinin web sitesinin destek bölümüne göz atabilirsiniz. Bunun yanında oyun için yayınlanmış en son yamaları yüklediğinizden emin olun.
Son olarak işletim sisteminizin ağ kartı gibi bileşenler için yeni sürücüler sunup sunmadığını kontrol edin.
6. Ağ Sorunları
İnternet bağlantınızdaki sorunlar, çok oyunculu oyunlarda gecikmelere yol açabilir. Diğer cihazların veya uygulamaların internet bağlantısını yavaşlatmadığından emin olun. Çevrim içi oyunlar için Wi-Fi yerine ethernet kablosunu tercih edin. Bu mümkün değilse, powerline adaptörlerini tercih edebilirsiniz.
7. Web Tarayıcınızda Onlarca Sekme Açık
Oyun oynamadan önce arka plandaki devasa uygulamaları kapatmakta fayda var. Bunların başında RAM kullanımı yüksek olan web tarayıcıları geliyor. Oyuna girdiğinizde web tarayıcınızda 20 sekme açıksa ve RAM miktarınız kısıtlıysa, oyun performansı düşebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın