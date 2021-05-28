PDF'lerde Düşünülenden Çok Daha Fazla Güvenlik Açığı Olduğu Ortaya Çıktı!

Güvenlik uzmanları, PDF dosyalarında keşfedilen iki yeni güvenlik açığı keşfettiklerini açıkladılar.

PDF'lerde yeni güvenlik açıkları

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