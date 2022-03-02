Pek Çok Büyük VPN Hizmeti, Ukrayna İçin Özel Uygulamalara Başladı!

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine VPN'ler de destek veriyor. Çok sayıda önemli VPN sağlayıcı, Ukraynalılar için özel seçenekler sunmaya başladı!