Pek Çok Büyük VPN Hizmeti, Ukrayna İçin Özel Uygulamalara Başladı!

Büyük VPN sağlayıcılarından bazıları, Ukrayna'da çalışan gazetecilere ücretsiz siber güvenlik araçları sunarak Ukrayna krizine tepki gösteriyor.
ProtonVPN, VPN veya ProtonMail hesapları için yeni aboneliklerden elde ettiği gelirin %10'unu Ukrayna'daki yardım çabalarına bağışlamayı taahhüt etti. Ayrıca, ülke içindeki etkilenen gazetecilere destek sözü veriyor. ExpressVPN, gönderdiği bir tweet ile daha güvenli internet bağlantıları arayan gazetecilere, sivil topluma ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara açık Basın Odası projesini hatırlatıyor.
Diğer sağlayıcılar, ücretsiz planlarda daha fazla bant genişliği verisi sunuyor. TunnelBear, Ukrayna'dan bağlanan kullanıcılar için ağını 10 GB'a yükseltirken, Windscribe gazetecileri daha fazla bağlantı verisi için ücretsiz olarak hizmetle iletişime geçmeye çağırdı. Diğer siber güvenlik firmaları da da güvenli ve adil bilgi için adımlar atıyor.
VPN ve antivirüs yazılımı sağlayıcısı Bitdefender, Ukrayna halkını ve müttefiklerini destekleyen herkese ücretsiz siber güvenlik uzmanlığı ve teknolojisi sağlamak için Romanya Ulusal Siber Güvenlik Müdürlüğü (DNSC) ile güçlerini birleştirdi.
24 Şubat'ta çatışmaların başlamasından bu yana, ABD'li bilgisayar güvenliği uzmanı Runa Sandvik, Ukrayna'dan haber yapan gazetecilere ücretsiz olarak dijital güvenlik araçları sunuyor.
Rusya, siber alanda uzun süredir aktif bir oyuncu
Microsoft'un geçtiğimiz Ekim ayında yayınladığı Dijital Savunma Raporuna göre, ulus devletlerden gelen tüm siber saldırıların %58'i Rusya'dan geldi. Devlet istihbarat toplama kurumlarını hedef alan eylemlerde de bir önceki yıla göre %50'lik bir artış gözlemlendi. ABD, İngiltere ve Ukrayna en çok etkilenen ülkeler oldu.
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