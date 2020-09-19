Pek Kimseyi Mutlu Etmeyen Windows 10 Karanlık Mod, Sonunda Güncelleniyor...

Aynı zamanda koyu tema veya koyu mod olarak da bilinen Windows 10'un karanlık modu, bir süredir işletim sisteminin bir parçasıydı. Ancak bu modun, kullanıcıları pek de memnun ettiği söylenemez. Görünene göre yeni güncelleme, yaşanan sorunlarından bazılarını onarmak için geliyor.
Windows 10 karanlık modu, en çok tutarsızlığı yüzünden eleştirilmekteydi. Uygulandığında Windows 10 ve uygulamalarının bazı kısımları karanlık temaya kavuşsa da, işletim sisteminin diğer parçaları parlak beyaz arka plana sahip olmaya devam ediyor. Bu da Windows 10'un karanlık modunun tamamlanmamış bir özellik gibi gözükmesine sebep oluyor. Ancak Windows Latests'ın bildirdiği üzere Microsoft en sonunda bu sorunu çözecek gibi gözüküyor.
Şu anda Windows Insiders için kullanılabilir olan Windows 10 güncellemesinin erken sürümü Build 20211 ile beraber Windows 10'un karanlık modu da güncelleniyor ve artık Windows Arama, arama aracına sahip menüler ve Bing tarafından güçlendirilen web aramalarının tamamı siyah arka planlara sahip olacak. Görev çubuğu ve Başlangıç menüsü gibi açılır menüler ve diyalog kutuları de artık karararak kullanıcı arayüzünün geri kalanıyla eşleşecek.
Bunun devasa bir değişiklik olduğunu söylemek mümkün olmasa da, Windows 10'u karanlık modda kullanan ve bu modun tüm işletim sistemini kapsamamasından yakınan kişilerin, Microsoft'un en sonunda bu konuda bir şey yapıyor olmasından memnun olacakları kesin.
Karanlık temayı uygulamak için Ayarlar > Kişiselleştirme > Renkler seçenekleri arasından "Karanlık" seçimini yapmanız gerekiyor.
Her ne kadar bu güncelleme ile Windows 10'da karanlık mod daha iyi bir noktaya gelse de, Microsoft'un halen karanlık modu Windows 10'un tamamına uygulamada sorunlar yaşayacağına şüphe yok. Görünene göre, eski uygulamalar ve menüleri, en büyük problem kaynağı olmaya devam edecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın