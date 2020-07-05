Pek Kullanılmayan Windows 10 Özelliği, Bu Yeniliklerle İlginizi Çekebilir

Kullanmayanlar için Windows 10'un en can sıkıcı şeylerinden biri olabilen OneDrive, yakında bu faydalı yeniliklerle dikkatinizi çekebilir.

OneDrive'a Bir Dizi Yenilik Geliyor

Windows 10'un zorla hayatınıza soktuğu ve işletim sisteminin sinir bozan işlevlerinden biri olabilen OneDrive, işe yarayabilecek birkaç yeniliğin hazırlığını yapıyor.

Birkaç senedir Windows 10 ile bütünleşik olarak sunulan OneDrive bulut depolama hizmeti, bazı kısıtlamaları nedeniyle çoğu kullanıcı tarafından tercih edilmiyor. Ancak Microsoft'un yeni blog gönderisi, OneDrive'ın birkaç alanda birden yenilik yapacağını söylüyor. Firmaya göre OneDrive, yakında Microsoft Teams ile bütünleşecek ve bunun yanında 15GB depolama alanını 100GB'a çıkaracak.

Daha çok iş amaçlı kullanıma yönelik olsa da, iş kullanıcıları ve yöneticiler, dosya eşitleme raporları alabilecekler. Bunun yanında paylaşılan dosyalar için bir sonlanma tarihi belirlemek, bir kerelik parola seçmek mümkün olacak.

Ev kullanıcıları, fotoğrafları ve videoları arkadaşlarıyla daha kolay paylaşabilecekler. Bunun için gruplar oluşturup, hangi grubun nelere erişebileceğini ayarlayabileceksiniz. OneDrive, web üzerinden kullananlar için bir koyu görünüm de sunacak.

OneDrive'ın yenilikleri, onu pek sevmeyenleri ikna edebilecek mi, bunu zamanla göreceğiz.

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