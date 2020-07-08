Pembe Kar, Bilim İnsanlarını Endişelendirmeye Başladı

İtalya'nın Ulusal Araştırma Konsey'nde Kutup Bilimleri Enstitüsü'nden araştırmacı Biagio Di Mauro'nun söylediğine göre, aynı zamanda "karpuz karı" adı da verilen pembe kar İtalya'nın kuzeyinde Presena buzulunda görüldü. İtalya Alpleri'nin yaz ve bahar aylarında güzel bir pembe renge dönüşmesi sıra dışı olmasa da, algler tarafından oluşturulan bu olayın son yıllarda daha sık gerçekleşmesi bilim insanlarını endişelendiriyor.
Di Mauro'nun CNN'e söylediğine göre 2020'de daha az kar yağmış olması ve daha yüksek sıcaklıkların bulunması, alglerin büyümesini destekledi. Daha fazla alg bulunması da, kar ve buzulların daha hızlı erimesine sebep olabiliyor.
Di Mauro tarafından The Guardian'daki bir makaleye açıklık getirmek amacıyla gönderilen tweette, alg türünün bir kar algi olan 'Chlamydomonas nivalis' olduğu belirtildi. Ayrıca bu alg türünün iklim değişikliği ile ilişkisinin de henüz kanıtlanmadığı söyleniyor.
Imporant clarification:— Biagio Di Mauro (@DiMauro_b) July 6, 2020
1- The alga was probably Chlamydomonas nivalis (a snow alga), not Ancylonema nordenskioeldi (a glacier alga)
2- the phenomen is quite common in the Alps
3- the relationship with climate change has yet to be proven@guardian @afpfr https://t.co/mG6RARexTD
Mayıs ayının sonlarında okyanusun diğer tarafında, Antarktika'da mikroskobik bir alg türünün sebep olduğu yeşil kar bildirilmişti. Araştırmacılar, her ne kadar kanıtlanmış olmasa da, bu renklerin ısınan iklimlerle de ilişkili olabileceğini düşünüyor.
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