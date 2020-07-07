Apple, Ekran Altı Parmak İzi Sensörü İçin Var Gücüyle Çalışıyor

Apple, birkaç ürünü dışında Touch ID'yi artık kullanmıyor ancak ekran altı parmak izi teknolojisi, Touch ID'yi geri getirebilir.
AppleInsider'ın dikkatinden kaçmayan yeni patent, Apple'ın ekran altı parmak sensörü konsepti üzerinde çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Patentte ekran altı Touch ID'nin nasıl çalışacağı, teknik olarak ayrıntılı bir biçimde gösteriliyor. Telefonlardaki ekran altı parmak izi sensörlerinin her zaman çok pratik olmadığı biliniyor. Parmağınızı yanlış yere koymanız, parmağınızın nemli olması gibi durumlar, ekran altı parmak izini can sıkıcı bir hale getirebiliyor.
Apple'ın teknolojiyi kullanmadan önce sorunları gidermeye çalışması iyi olsa da, patentin ne zaman gerçeğe dönüşeceğine dair bir tahmin yürütmek zor. Bu patentin, sadece iki ay sonra ortaya çıkacak olan iPhone 12 ile ilgisi olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla ekran altı parmak izi teknolojisini iPhone 13 veya iPhone 14'te görme olasılığımız var.
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