Peru'nun Küçük Sapan Örümceği'nin Büyük Gizemi Çözülemiyor

Peru'nun Amazon yağmur ormanlarında yaşayan bir sapan örümceği türü, çok farklı bir avlanma yöntemi kullanıyor ve bunu nasıl yaptığı büyük bir gizem olarak karşımızda duruyor.

16 Kasım 2020 00:02

Levent Öztürk